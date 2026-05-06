Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Metin Akpınar'ın 6 milyon TL'lik itirazına kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert tepki! Babasına ateş püskürdü

Usta oyuncu Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu arasındaki tansiyon, 6 milyon TL'lik tazminat davasının ardından zirve yaptı. Mahkemenin Nebioğlu lehine verdiği karara itiraz eden Akpınar, baba ve kız arasındaki ipleri tamamen koparma boyutuna getirmişti. Son olarak Akpınar'ın bu hamlesine karşılık biyolojik kızı Duygu Nebioğlu da adaletin sağlanmasının engellendiğini söyleyerek, babasına ateş püskürdü. Detaylar haberimizde...

Metin Akpınar'ın 6 milyon TL'lik itirazına kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert tepki! Babasına ateş püskürdü
Yeşilçam'ın duayen isimlerinden usta oyuncu Metin Akpınar ile biyolojik kızı arasında sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz ay Metin Akpınar'a yönelik Duygu Nebioğlu'ndan gelen 6 milyon TL'lik geniş yankı uyandırmıştı. Usta sanatçı Akpınar ise verilen mahkeme kararına itiraz etmiş ve dosya bir üst mahkemeye taşınmıştı. Son olarak Nebioğlu ise Metin Akpınar'ın bu hamlesine sessiz kalmadı ve yaptığı sert açıklamalarla babasına adeta ateş püskürdü. İşte detaylar...

Metin Akpınar'ın 6 milyon TL'lik itirazına kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert tepki! Babasına ateş püskürdü

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu ile olan yasal süreci, Akpınar'ın 6 milyon TL'lik tazminat kararına itiraz etmesiyle daha da gerildi.
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a 6 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
Metin Akpınar, mahkemenin verdiği tazminat kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
Nebioğlu, Akpınar'ın itirazını zaman kazanmaya yönelik bir hamle olarak gördüğünü belirtti.
Akpınar'ın itirazı üzerine tazminat ödeme süreci durduruldu.
Tazminat miktarının icra dosyasına teminat olarak yatırıldığı öğrenildi.
METİN AKPINAR'IN 6 MİLYON TL'LİK İTİRAZINA KIZI DUYGU NEBİOĞLU'NDAN SERT TEPKİ!

Mahkemenin 6 milyon TL'lik manevi tazminat kararı sonrası Metin Akpınar'dan itiraz hamlesi gelmişti.

METİN AKPINAR'IN 6 MİLYON TL'LİK İTİRAZINA KIZI DUYGU NEBİOĞLU'NDAN SERT TEPKİ!

Babası Akpınar'ın itirazı Duygu Nebioğlu’nu adeta çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Nebioğlu, bu itirazın zaman kazanmaya yönelik bir hamle olduğunu iddia etti.

6 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

'Süreç kasten uzatılmaya çalışılıyor' diyen Nebioğlu, yıllardır süregelen mağduriyetinin kanıtlanmış olmasına rağmen karşılaştığı bu itirazın kendisini yıldırmayacağını söyledi.

DUYGU NEBİOĞLU BABASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

6 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Mahkemenin verdiği rekor tazminat kararı, Akpınar’ın avukatlarının itiraz dilekçesiyle birlikte bir üst mahkemeye taşındı. Bu gelişme üzerine ödeme süreci de durduruldu.

Bununla birlikte tazminat miktarının icra dosyasına teminat olarak yatırıldığı öğrenildi.

Bununla birlikte tazminat miktarının icra dosyasına teminat olarak yatırıldığı öğrenildi. Duygu Nebioğlu, babasının bu tutumuna karşı oldukça sert tepki göstererek, çocukluk ve gençlik yıllarının bedeli olarak verilen mahkeme kararının da arkasında duracağını belirtti. Nebioğlu’nun açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Nebioğlu, verdiği hukuk mücadelesinde geri adım atmayacağının altını çizerek babasına ateş püskürdü.

DUYGU NEBİOĞLU BABASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nebioğlu, verdiği hukuk mücadelesinde geri adım atmayacağının altını çizerek babasına ateş püskürdü.

Metin Akpınar'ın 6 milyon TL'lik itirazına kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert tepki! Babasına ateş püskürdü

38 yıl boyunca yaşadığı sancılı sürecin mahkeme kararıyla tescillendiğini hatırlatan genç kadın açıklamasında 'Bu zamana kadar verdiğim haklı mücadelede daima galip geldim, yine geleceğim. Mücadelemiz vekillerimle beraber devam edecek' sözlerine yer verdi.

