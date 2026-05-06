Metin Akpınar'ın 6 milyon TL'lik itirazına kızı Duygu Nebioğlu'ndan sert tepki! Babasına ateş püskürdü

Yeşilçam'ın duayen isimlerinden usta oyuncu Metin Akpınar ile biyolojik kızı Duygu Nebioğlu arasında sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz ay Metin Akpınar'a yönelik Duygu Nebioğlu'ndan gelen 6 milyon TL'lik tazminat davası geniş yankı uyandırmıştı. Usta sanatçı Akpınar ise verilen mahkeme kararına itiraz etmiş ve dosya bir üst mahkemeye taşınmıştı. Son olarak Nebioğlu ise Metin Akpınar'ın bu hamlesine sessiz kalmadı ve yaptığı sert açıklamalarla babasına adeta ateş püskürdü. İşte detaylar...
Mahkemenin 6 milyon TL'lik manevi tazminat kararı sonrası Metin Akpınar'dan itiraz hamlesi gelmişti.
Babası Akpınar'ın itirazı Duygu Nebioğlu’nu adeta çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Nebioğlu, bu itirazın zaman kazanmaya yönelik bir hamle olduğunu iddia etti.
'Süreç kasten uzatılmaya çalışılıyor' diyen Nebioğlu, yıllardır süregelen mağduriyetinin kanıtlanmış olmasına rağmen karşılaştığı bu itirazın kendisini yıldırmayacağını söyledi.
Mahkemenin verdiği rekor tazminat kararı, Akpınar’ın avukatlarının itiraz dilekçesiyle birlikte bir üst mahkemeye taşındı. Bu gelişme üzerine ödeme süreci de durduruldu.
Bununla birlikte tazminat miktarının icra dosyasına teminat olarak yatırıldığı öğrenildi. Duygu Nebioğlu, babasının bu tutumuna karşı oldukça sert tepki göstererek, çocukluk ve gençlik yıllarının bedeli olarak verilen mahkeme kararının da arkasında duracağını belirtti. Nebioğlu’nun açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Nebioğlu, verdiği hukuk mücadelesinde geri adım atmayacağının altını çizerek babasına ateş püskürdü.
38 yıl boyunca yaşadığı sancılı sürecin mahkeme kararıyla tescillendiğini hatırlatan genç kadın açıklamasında 'Bu zamana kadar verdiğim haklı mücadelede daima galip geldim, yine geleceğim. Mücadelemiz vekillerimle beraber devam edecek' sözlerine yer verdi.