10°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Metin Akpınar mal varlığını gizledi mi? Kızı Duygu Nebioğlu Onur Akay'a konuştu!

Oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarında biri Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Çıkan kararda Metin Akpınar, evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Onur Akay’a konuşan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, Akpınar’ın mal varlığını gizlediğini iddia etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
10:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
11:03

Usta oyuncu ile kızı arasındaki tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Duygu Nebioğlu lehine 6 milyon TL tazminata hükmedilirken, Gazeteci Bilal Özcan’ın canlı yayın konuğu olan ses sanatçısı ve magazin yazarı , Duygu nebioğlu ile konuştuğunu ve Nebioğlu’nun Akpınar’dan yasal faizle birlikte 9 milyon TL alacağını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Metin Akpınar mal varlığını gizledi mi? Kızı Duygu Nebioğlu Onur Akay'a konuştu!

Usta oyuncu Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki tazminat davasında mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL tazminata hükmetti.
Mahkeme, Duygu Nebioğlu lehine 6 milyon TL tazminata hükmetti.
Ses sanatçısı Onur Akay, Duygu Nebioğlu ile konuştuğunu ve Akpınar'dan yasal faizle birlikte 9 milyon TL alacağını açıkladı.
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisini annesinin değil, babasının çevresindeki ünlü kişilerle planlı bir şekilde yetimhaneye verdiğini kanıtladığını iddia etti.
Nebioğlu, Metin Akpınar'ın mal varlığını gizlediğini öne sürerek tazminatın istinaf aşamasında daha da yükselebileceğini belirtti.
Kararın, Nebioğlu'nun ikiz kardeşi açısından da emsal niteliği taşıyabileceği belirtildi.
METİN AKPINAR, KIZI DUYGU NEBİOĞLU'NA YASAL FAİZLE 9 MİLYON TL ÖDEYECEK

Usta oyuncu Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasındaki tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Duygu Nebioğlu lehine 6 milyon TL tazminata hükmedilirken, Gazeteci Bilal Özcan’ın canlı yayın konuğu olan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Duygu Nebioğlu ile konuştuğunu ve Nebioğlu’nun Akpınar’dan yasal faizle birlikte 9 milyon TL alacağını açıkladı.

Metin Akpınar mal varlığını gizledi mi? Kızı Duygu Nebioğlu Onur Akay'a konuştu!

METİN AKPINAR, KIZI DUYGU NEBİOĞLU'NDAN MAL VARLIĞINI GİZLEDİ Mİ?

Onur Akay’a konuşan Duygu Nebioğlu, davanın yalnızca maddi değil, hukuki açıdan da önemli bir karar olduğuna dikkat çekerek, “Bu dava emsal niteliğinde. Beni, annemin değil, babam Metin Akpınar’ın çevresindeki ünlü kişilerle planlı ve programlı bir şekilde yetimhaneye verdiğini kanıtladım. Haberi yaptırmadılar, mektubu sakladılar. Davanın istinaf aşaması var, tazminat daha da yükselebilir. Çünkü Metin Akpınar mal varlığını gizledi.” dedi.

Metin Akpınar mal varlığını gizledi mi? Kızı Duygu Nebioğlu Onur Akay'a konuştu!


METİN AKPINAR'IN DİĞER KIZI DA DAVA AÇABİLİR

Nebioğlu’nun “mal varlığını gizledi” iddiası, dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bu iddiaya ilişkin resmi makamlarca yapılmış bir tespit bulunup bulunmadığı ise istinaf sürecinde netlik kazanacak. Kararın bir diğer önemli yönü ise Nebioğlu’nun ikiz kardeşi açısından oluşturabileceği emsal niteliği. Hukukçulara göre, benzer şartların oluşması halinde açılacak yeni bir dava, mevcut karar doğrultusunda değerlendirilebilir. Dosya henüz kesinleşmiş değil. İstinaf süreci ve olası temyiz aşamaları, hem tazminat miktarını hem de mal varlığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıyabilir. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava sürecinde gözler şimdi üst mahkemeye çevrildi.

Metin Akpınar mal varlığını gizledi mi? Kızı Duygu Nebioğlu Onur Akay'a konuştu!

Geçtiğimiz hafta ise Onur Akay, Metin Akpınar’ın kendisine açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kazanmıştı. Akay, daha önce yaptığı açıklamalarda Akpınar’ın bir oğlu daha olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Duygu Nebioğlu ise Metin Akpınar’ın oğlunun Onur Akay olduğunu, ve Akay’ın ağabeyi olduğunu açıklamıştı. Bu iddianın doğru olmadığını dile getiren Akay, gerekirse DNA testi yaptırabileceğini ifade etmişti.

