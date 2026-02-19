Menü Kapat
Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, dün akşam büyük kızı Emine ile görüntülendi. Kızlarının yüzünü sosyal medyada paylaşmayan Yasemin Ergene'nin yaşına basan kızını görenler "Ne kadar büyümüş" yorumları yaptı.

Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı
Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etmişti. Mesleği bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızına, 2013'te ise Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. Yasemin Özilhan bu dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri hep üzerinde tuttu. Geçtiğimiz aylarda ise Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çifti boşandı.

YASEMİN ERGENE KIZLARININ YÜZÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIYOR

Yasemin Ergene kızlarının yüzünü sosyal medyadan paylaşmamaya özen gösteriyor. Dün kızı Emine'nin doğum günü kareler paylaşan Yasemin Ergene bu geleneğini bozmadı ve kızının yüzünü paylaşmadı. Ergene kızının saçlarını ve birlikte dans ettikleri anları paylaşıp, '14. Sezon 1. Bölüm' notunu düştü. Emine'nin yan profilden çekilen fotoğrafı görenler ise "Ne kadar büyümüş dedi.

Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı

YASEMİN ERGENE KIZLARIYLA BERABER ULTRA LÜKS EVİNE TAŞINDI

İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, iki kızı ile birlikte Beykoz'da lüks bir siteye taşındı. Kirası 825 bin lira olduğu öğrenilen evinden fotoğraflar paylaşan Yasemin Ergene'ye yorum yağdı.

Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı

Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasından ayrılan oyuncu, Beykoz'daki lüks bir siteye yerleşti. Yeni villanın aylık kirasının 20 bin dolar yani yaklaşık 825 bin lira olduğu oraya çıktı. Yüksek kirası ile dikkat çeken evin aylık ödemelerini İzzet Özilhan'ın yapacağı öğrenildi.

Yasemin Ergene'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı
