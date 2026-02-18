Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Magazin
 Dilek Ulusan

Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi

Son olarak Kara Ağaç Destanı adlı filmde rol alan oyuncu Emre Kıvılcım, nişan ile nikah arasını kısa tuttu. 15 Şubat'ta nişanlandıkları konuşulan Yulduz Rajabova ile Emre Kıvılcım, iki gün sonra aile arasında nikah masasına oturdu.

Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi
Elif, Adı Zehra, Kim Daha Mutlu ve Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan 35 yaşındaki Emre Kıvılcım'ın geçtiğimiz günlerde nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova'nın bugün aile arasında kıydıkları ortaya çıktı.

EMRE KIVILCIM EVLENDİ

Oyuncu Emre Kıvılcım ile meslektaşı Yulduz Rajabova evlendi. 15 Şubat'ta yaptıkları yönünde haberler basına yansıyan çiftin, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah kıydığı öğrenildi.

Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi

EMRE KIVILCIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1991 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı. Son olarak Veda Mektubu dizisiyle akıllarda yer etti.

Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yulduz Rajabova ise Özbekistan'ın ünlü oyuncuları arasında yer alıyor. Rajabova, 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir.

Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi
