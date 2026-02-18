Oyuncu Emre Kıvılcım sevenlerini şaşırttı! Nişandan iki gün sonra evlendi

Elif, Adı Zehra, Kim Daha Mutlu ve Veda Mektubu gibi dizilerde rol alan 35 yaşındaki Emre Kıvılcım'ın geçtiğimiz günlerde nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova'nın bugün aile arasında nikah kıydıkları ortaya çıktı.

EMRE KIVILCIM EVLENDİ

Oyuncu Emre Kıvılcım ile meslektaşı Yulduz Rajabova evlendi. 15 Şubat'ta nişan yaptıkları yönünde haberler basına yansıyan çiftin, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah kıydığı öğrenildi.

EMRE KIVILCIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1991 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı. Son olarak Veda Mektubu dizisiyle akıllarda yer etti.

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yulduz Rajabova ise Özbekistan'ın ünlü oyuncuları arasında yer alıyor. Rajabova, 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir.