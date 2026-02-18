Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare! "İyiyim" mesajı gönderdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İlk olarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın böbreklerinde oluşan problemlerden dolayı tedavi altına alındığı belirlenmişti. Enfeksiyon nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi altında olan Hakan Taşıyan'dan günler sonra "iyiyim" mesajı geldi.
Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, İki hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı. İlk olarak Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle Hakan Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.
Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü. Son olarak Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlatmıştı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" dedi.
Hastanede tedavi altında olan HakanTaşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak; "İyiyim" mesajı verdi.