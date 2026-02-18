Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare! "İyiyim" mesajı gönderdi

Kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan arabesk müziği sanatçısı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz hafta yoğun bakımdan çıktı. Hastanede tedavisine devam eden Hakan Taşıyan'dan aylar sonra yeni kare geldi.

Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare!
|
18.02.2026
18.02.2026
saat ikonu 16:26

İlk olarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın böbreklerinde oluşan problemlerden dolayı tedavi altına alındığı belirlenmişti. Enfeksiyon nedeniyle iki hafta yoğun bakımda tedavi altında olan Hakan Taşıyan'dan günler sonra "iyiyim" mesajı geldi.

HERKES HAKAN TAŞIYAN'IN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, İki hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurmuş ve apar topar yoğun bakıma alınmıştı. İlk olarak Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle Hakan Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare! "İyiyim" mesajı gönderdi

Güz Gülleri şarkısıyla bir dönemi kasıp kavuran Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü. Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Ünlü sanatçıdan gelen haber sevenlerini üzmüştü. Son olarak Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu anlatmıştı: "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" dedi.

Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare! "İyiyim" mesajı gönderdi

HAKAN TAŞIYAN'DAN AYLAR SONRA "İYİYİM" MESAJI

Hastanede tedavi altında olan HakanTaşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak; "İyiyim" mesajı verdi.

Hakan Taşıyan'dan günler sonra ilk kare! "İyiyim" mesajı gönderdi
