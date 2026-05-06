HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah 2026 konserinin biletleri 1 saatte tükendi! Hayranları çıldırdı, satışlarda adaletsizlik mi vardı? Şebnem Ferah'ın 2026 yılında vereceği konserin biletlerinin yalnızca 1 saat içinde tükenmesi, sosyal medyada adil satış süreciyle ilgili tartışmalara yol açtı. Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak. Konser biletleri 6 Mayıs'ta saat 12.00'de satışa çıktı ve kısa sürede tükendi. Genel giriş biletleri 2.500 TL, sahne önü biletleri ise 3.600 TL olarak satışa sunuldu. Biletlerin hızla tükenmesi, sosyal medyada satış sürecinin adil olmadığı yönünde eleştirilere neden oldu.

ŞEBNEM FERAH İSTANBUL’DA SAHNEYE DÖNÜYOR

Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 2026 yılında yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre sanatçı, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Konserin, şehrin en büyük açık hava sahnelerinden biri olan KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşeceği belirtiliyor.

Bu özel gece, Ferah’ın sahnelere dönüşü olması nedeniyle şimdiden büyük bir heyecan uyandırmış durumda. Özellikle sosyal medyada yapılan duyurunun ardından konser, müzikseverler arasında geniş yankı buldu.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Konser için satışa çıkan biletlerin yalnızca kısa bir süre içinde tükenmesi dikkat çekti. Yoğun ilgi nedeniyle biletlerin “sold out” olması, birçok hayranın tepkisine yol açarken sosyal medyada satış sürecinin adil olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Organizasyonun yaz aylarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması beklenirken, konserin oluşturacağı etki şimdiden müzik gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserin biletleri bugün (6 Mayıs) saat 12.00 itibarıyla satışa çıktı. Satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi gören etkinlik, kısa sürede müzikseverlerin gündemine oturdu.

Bilet fiyatları ise kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Genel giriş biletleri 2 bin 500 TL’den satışa sunulurken, sahneye daha yakın olmak isteyenler için sahne önü biletleri 3 bin 600 TL olarak belirlendi. Yoğun talep nedeniyle biletler kısa sürede tükendi.