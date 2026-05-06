Şebnem Ferah 2026 konserinin biletleri 1 saatte tükendi! Hayranları çıldırdı, satışlarda adaletsizlik mi vardı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şebnem Ferah’ın 2026 konseri için satışa sunulan biletlerin yalnızca 1 saat içinde tükenmesi, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Kısa sürede “sold out” olan konser sonrası binlerce hayran, biletlerin adil şekilde dağıtılmadığını ve satış sürecinde sorunlar yaşandığını öne sürdü. Olay, özellikle dijital bilet satış sistemleri ve öncelikli satış uygulamaları üzerinden yeni bir tartışma başlatırken, konunun önümüzdeki günlerde de gündemden düşmeyeceği konuşuluyor.
ŞEBNEM FERAH İSTANBUL’DA SAHNEYE DÖNÜYOR
Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 2026 yılında yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre sanatçı, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Konserin, şehrin en büyük açık hava sahnelerinden biri olan KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşeceği belirtiliyor.
Bu özel gece, Ferah’ın sahnelere dönüşü olması nedeniyle şimdiden büyük bir heyecan uyandırmış durumda. Özellikle sosyal medyada yapılan duyurunun ardından konser, müzikseverler arasında geniş yankı buldu.
BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ
Konser için satışa çıkan biletlerin yalnızca kısa bir süre içinde tükenmesi dikkat çekti. Yoğun ilgi nedeniyle biletlerin “sold out” olması, birçok hayranın tepkisine yol açarken sosyal medyada satış sürecinin adil olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
Organizasyonun yaz aylarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması beklenirken, konserin oluşturacağı etki şimdiden müzik gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.
ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserin biletleri bugün (6 Mayıs) saat 12.00 itibarıyla satışa çıktı. Satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi gören etkinlik, kısa sürede müzikseverlerin gündemine oturdu.
Bilet fiyatları ise kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Genel giriş biletleri 2 bin 500 TL’den satışa sunulurken, sahneye daha yakın olmak isteyenler için sahne önü biletleri 3 bin 600 TL olarak belirlendi. Yoğun talep nedeniyle biletler kısa sürede tükendi.