Burak Hakkı hobi olarak başladı, işi oldu! Siparişleri yetiştiremiyor

"Dudaktan Kalbe" ve "Yer Gök Aşk" gibi dizilerde adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, yıllar önce Çanakkale'ye yerleşmişti. Bir süredir devam ettiği üreticilikte adeta sipariş yetiştirememeye başladı.

BURAK HAKKI HOBİ OLARAK BAŞLADI, İŞİ OLDU

Çanakkale'deki 23 dönümlük arazisine 800 ila 1000 arasında ceviz ağacı diken Burak Hakkı, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya devam ediyor. Yaptığı hobi bir anda ticarete dönüştü. İlgi gören ürünlerinin siparişi geldikçe geliyor.

ADETA SİPARİŞ YETİŞTİREMİYOR

'Kaybolan Yıllar', 'Dudaktan Kalbe', 'Yer Gök Aşk' ve 'Gurbet Kadın' gibi projelerde yer alan Burak Hakkı'nın ceviz ürettiği arsasındaki ürünler ilgi toplamaya devam ediyor. Oğlu doğduktan sonra İstanbul'dan ayırlan ünlü, sessiz sakin bir hayatı tercih etti.

CEVİZ AĞACI YETİŞTİRİYOR

Çanakkale'deki yaklaşık 23 dönümlük arazisinde annesinin desteğiyle tarıma yönelen yakışıklı oyuncu Chandler ve Fernor cinsi 800 ila 1000 arasında ceviz ağacı yetiştiriyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ise beğeni yağmuruna tutuluyor.