Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Burak Özçivit, mütevaziliği ile takdir topladı. Sık sık mal varlığıyla da dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, havalimanında görüntülendi. Kimseyi kırmayarak fotoğraf çektiren Burak Özçivit, milyonluk ev yanıtıyla da gündem oldu. İşte detaylar…

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı
Haber Merkezi
04.03.2026
14:23
04.03.2026
14:23

Oynadığı her karakterle dikkatleri üzerine çeken ve mal varlığıyla gündeminin dilinde olan , havalimanında görüntülendi. Kimseyi kırmayıp herkesle fotoğraf çektiren Özçivit, mütevaziliğiyle de takdir topladı. Muhabirlerin milyonluk ev sorununa verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

BURAK ÖZÇİVİT'İN MÜTEVAZİLİĞİ TAKTİR TOPLADI!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Özellikle de servetiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, geçtiğimiz saatlerde havalimanında görüntülendi. Oynadığı projeler ile küçükten büyüğe herkesin sevgisini kazanan Burak Özçivit, sık sık servetiyle de gündeme geliyordu.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Özellikle de Kuruluş Osman dizisinden ücret konusunda anlaşamayıp ayrılmıştı. Dizi, reklam anlaşmalarından yurt dışı organizasyonlarıyla gündem olan Burak Özçivit, kazandığı gelirle sık sık gündem oluyordu.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Öyle ki ünlü ismin servetinin milyonları aştığı bile iddia ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, muhabirlerin sorularını yanıtlarken yanına fotoğraf çektirmeye gelen kişilere gösterdiği mütevaziliğiyle takdirleri topladı.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

KİMSEYİ KIRMADI

Havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, kendisini görüp fotoğraf çektirmeye gelen hayranlarını kırmadı. Hepsi ile tek tek fotoğraf çektiren Özçivit, bir yandan da magazin muhabirlerinin sorularına cevap verdi.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Özellikle de milyonluk ev aldığı iddia edilen Özviçit konu hakkında açıklamalarını yaptı. Sık sık hakkında çıkan ev haberlerine ‘Artık sıkıldım’ diyerek cevap verdi. Yurt dışı dönüşü elindeki eşyalarla da dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, çocuklarının kendisini özlediğini ve onlara birer hediye aldığını ifade etti.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

MİLYONLUK EV YANITI

Servetiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Özçvit, milyonları aşan servetini gayrimenkule yatırdığı iddiası gündem olmuştu. 2.sayfa’nın haberine göre, havalimanında görüntülenen Burak Özçivit’ten milyonluk ev yanıtı geldi.

Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Yurt dışından dönerken havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, hayranlarını da kırmayarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ev konusu açıldığında ise ‘Ben çok sıkıldım. Böyle konuları konuşmaktan. Bence insanlarda çok sıkıldı.’ diyerek milyonluk evler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan’ın son hali sevenlerini mutlu etti! Güldüren adam geri dönüyor
Didem Taslan, Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'na övgü yağdırdı: Çok beğeniyorum
#Magazin
#burak özçivit
#Ünlüler
#Servet Koruma
#Mütevazılık
#Magazin
