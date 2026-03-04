Burak Özçivit'in mütevaziliği taktir topladı! Kimseyi kırmadı, milyonluk ev yanıtı

Oynadığı her karakterle dikkatleri üzerine çeken ve mal varlığıyla magazin gündeminin dilinde olan Burak Özçivit, havalimanında görüntülendi. Kimseyi kırmayıp herkesle fotoğraf çektiren Özçivit, mütevaziliğiyle de takdir topladı. Muhabirlerin milyonluk ev sorununa verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

BURAK ÖZÇİVİT'İN MÜTEVAZİLİĞİ TAKTİR TOPLADI!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Özellikle de servetiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, geçtiğimiz saatlerde havalimanında görüntülendi. Oynadığı projeler ile küçükten büyüğe herkesin sevgisini kazanan Burak Özçivit, sık sık servetiyle de gündeme geliyordu.

Özellikle de Kuruluş Osman dizisinden ücret konusunda anlaşamayıp ayrılmıştı. Dizi, reklam anlaşmalarından yurt dışı organizasyonlarıyla gündem olan Burak Özçivit, kazandığı gelirle sık sık gündem oluyordu.

Öyle ki ünlü ismin servetinin milyonları aştığı bile iddia ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, muhabirlerin sorularını yanıtlarken yanına fotoğraf çektirmeye gelen kişilere gösterdiği mütevaziliğiyle takdirleri topladı.

KİMSEYİ KIRMADI

Havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, kendisini görüp fotoğraf çektirmeye gelen hayranlarını kırmadı. Hepsi ile tek tek fotoğraf çektiren Özçivit, bir yandan da magazin muhabirlerinin sorularına cevap verdi.

Özellikle de milyonluk ev aldığı iddia edilen Özviçit konu hakkında açıklamalarını yaptı. Sık sık hakkında çıkan ev haberlerine ‘Artık sıkıldım’ diyerek cevap verdi. Yurt dışı dönüşü elindeki eşyalarla da dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, çocuklarının kendisini özlediğini ve onlara birer hediye aldığını ifade etti.

MİLYONLUK EV YANITI

Servetiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Özçvit, milyonları aşan servetini gayrimenkule yatırdığı iddiası gündem olmuştu. 2.sayfa’nın haberine göre, havalimanında görüntülenen Burak Özçivit’ten milyonluk ev yanıtı geldi.

Yurt dışından dönerken havalimanında görüntülenen Burak Özçivit, hayranlarını da kırmayarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ev konusu açıldığında ise ‘Ben çok sıkıldım. Böyle konuları konuşmaktan. Bence insanlarda çok sıkıldı.’ diyerek milyonluk evler hakkında açıklamalarda bulundu.