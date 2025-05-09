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 | Dilek Ulusan

Burcu Biricik takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı

Oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı. Takipçilerini adını ve fotoğraflarını kullanan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Burcu Biricik hukuki süreç başlattı.

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Burcu Biricik takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:33

Muhteşem Yüzyıl, Dila Hanım, Beni Böyle Sev, Kuzgun ve Camdaki Kız gibi dizlerde rol alan Burcu Biricik, 3,6 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı. Biricik, sürekli adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren kişilere karşı ise yasal işlem başlattı.

BURCU BİRİCİK SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Oyuncu Burcu Biricik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini uyardı. Adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren kişilere karlı hukuki süreç başlatan Burcu Biricik, "Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin" dedi.

Burcu Biricik takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında anne olan Burcu Biricik, tüm vaktini kızına ayırıyor. Ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, Luna'nın yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."

Burcu Biricik takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı
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Sıkça Sorulan Sorular

BURCU BİRİCİK NERELİ?
4 Mayıs 1989 Elmalı doğumlu Burcu Biricik, 2007 yılında yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl ve 2012 yılında Ustura Kemal dizilerinde küçük roller aldı.
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