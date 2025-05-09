Burcu Biricik takipçilerini uyardı! Soluğu savcılıkta aldı

Muhteşem Yüzyıl, Dila Hanım, Beni Böyle Sev, Kuzgun ve Camdaki Kız gibi dizlerde rol alan Burcu Biricik, 3,6 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı. Biricik, sürekli adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren kişilere karşı ise yasal işlem başlattı.

BURCU BİRİCİK SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Oyuncu Burcu Biricik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerini uyardı. Adını kullanarak yatırım tavsiyesi veren kişilere karlı hukuki süreç başlatan Burcu Biricik, "Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım. Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin" dedi.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında anne olan Burcu Biricik, tüm vaktini kızına ayırıyor. Ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, Luna'nın yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."