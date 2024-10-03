Burcu Esmersoy'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Boşanma iddiaları gündeme geldi

03 Ekim 2024 16:34 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:34

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl İtalya'da iş insanı Nazım Akmandil ile evlendi. "Çok mutluyuz ama artık nazar değer diye bir şey söylemek istemiyorum." diyen Burcu Esmersoy'un son bir kaç aydır evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığı öne sürüldü.

Burcu Esmersoy (48) kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da Eylül ayında evlendi. Burcu Esmersoy, eşiyle ilgili, "Nazım'la ilk birlikte olmaya başladığımız günden beri evleneceğimizi biliyordum. Bodrum'da nikâh öncesi erkek ve kadının bekarlığa vedası gibi bir şey olacak. Beş tane gelinlik giyerim. Gelinlik çok güzel bir şey. İnsan giyebildiği kadar giymeli bence" ifadelerini kullanmıştı. Düğünden sonra İstanbul'a dönen Burcu Esmersoy, eşine olan aşkını da haykırmıştı. Son dönemde birlikte hiç görüntülenmeyen çiftin sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

BURCU ESMERSOY BOŞANIYOR MU?

2023 yılında İtalya'da aile arasında gerçekleşen bir törenle Nazım Akmandil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy'un evliliğinde krizler yaşadığı öne sürüldü. Son dönemde kendini tamamen işine adayan Burcu Esmersoy, doğum günü kutlamasına eşini davet etmedi. Yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Burcu Esmersoy'un eşiyle bir süredir problemler yaşadığı ve bu sebeple Nazım Akmandil'in Burcu Esmersoy'un doğum günü kutlamasına katılmadığı iddia edildi.

"YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM"

Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! * Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. * Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum." sözlerle anlatmıştı.