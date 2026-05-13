Magazin dünyasında günlerdir konuşulan Burcu Güneş ve İrem Derici gerilimi, sosyal medya atışmasının çok ötesine geçti. Sert sözlerle başlayan tartışma, şimdi milyonların takip ettiği bir hukuk savaşına dönüşmüş durumda. Burcu Güneş’in, kendisine yönelik ifadeler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttuğu söyleniyor. Ünlü isimler arasında tansiyonu yükselten bu süreç, karşılıklı atışmalarla dikkat çekerken, özellikle İrem Derici’nin kullandığı sert ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Burcu Güneş ve İrem Derici kavgasına dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki sosyal medya atışması, Burcu Güneş'in İrem Derici'ye karşı başlattığı hukuki süreçle derinleşti. Tartışmanın fitili, Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkındaki eleştirileri sonrası İrem Derici'nin sosyal medyadan 'Sus ayol' çıkışıyla alevlendi. Burcu Güneş, İrem Derici'nin kendisine yönelik 'ruh hastası' ifadesini hakaret ve aşağılama olarak değerlendirerek manevi tazminat davası başlattı. Güneş'in, uğradığını iddia ettiği manevi zarar nedeniyle Derici'den 250 bin TL tazminat talep ettiği belirtiliyor. Olay, sosyal medyada ikiye bölünmeye ve iki tarafın hayranları arasında yorum savaşlarına neden oldu.

BURCU GÜNEŞ VE İREM DERİCİ KAVGASI DERİNLEŞTİ!

Burcu Güneş ve İrem Derici arasında yaşanan tartışmanın fitili, Emre Altuğ’un albüm lansmanında Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı eleştiriler sonrası iyice alev aldı.

Güneş’in açıklamalarına kısa sürede birçok ünlü isimden tepki gelmişti. İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu polemiğin tam merkezinde yer aldı.

Derici’nin 'Sus ayol' çıkışı kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bunun üzerine sessiz kalmayan Burcu Güneş ise oldukça sert ifadeler kullandı.

Derici’ye yönelik yaptığı açıklamada, adını anarken bile daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güneş, yıllardır müzik sektöründe önemli isimlerle birlikte çalıştığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada kariyerine gönderme yapan ünlü şarkıcı, İrem Derici’nin kendisine yönelik tavrını da küçümseyici buldu.

İkili arasında yaşanan gerilim bununla da sınırlı kalmadı. İrem Derici cephesinden gelen ikinci açıklama ise tartışmayı adeta körükledi. Derici’nin Burcu Güneş hakkında kullandığı ağır ifadeler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

TAZMİNAT DAVASI KAPIYA DAYANDI

Yaşanan sert polemik sonrası Burcu Güneş’in hukuki süreç başlattığı ortaya çıktı. Gelen iddialara göre ünlü sanatçı Güneş, İrem Derici’nin kendisi hakkında kullandığı 'ruh hastası' ifadesinin hakaret ve aşağılama içerdiğini belirtti ve kendisine manevi tazminat başlattı.

Mahkemeye sunulan dilekçede ise yapılan paylaşımların kişilik haklarını hedef aldığı ve kamuoyu önünde itibarının zedelendiği ifade edildi. Ünlü şarkıcının, uğradığını iddia ettiği manevi zarar nedeniyle İrem Derici’den 250 bin TL tazminat talep ettiği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Burcu Güneş ve İrem Derici arasında yaşanan gerilim kısa sürede sosyal medyayı da hareketlendirdi.

Bazı kullanıcılar Burcu Güneş’in dava açmakta haklı olduğunu savundu. Bazıları ise İrem Derici’nin sert çıkışlarının magazin dünyasında alışılmış bir durum olduğunu söyledi. Özellikle iki tarafın hayranları arasında bir yorum savaşı başlamış oldu. Olayın ilerleyen günlerde yeni açıklamalarla daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.