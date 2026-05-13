Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Magazin gündeminde Burcu Güneş ve İrem Derici arasında taşlar adeta yerinden oynadı. İkili arasında sosyal medya üzerinden başlayan polemik, karşılıklı sert açıklamaların devam etmesi sonrası mahkemeye taşındı. İkili arasında gerilim giderek büyürken, tazminat davası o isim için kapıya dayandı. İşte Burcu Güneş ve İrem Derici kavgasında peş peşe yapılan paylaşımlar sonrası başlayan hukuki sürece dair merak edilenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 11:04

Magazin dünyasında günlerdir konuşulan Burcu Güneş ve gerilimi, sosyal medya atışmasının çok ötesine geçti. Sert sözlerle başlayan tartışma, şimdi milyonların takip ettiği bir hukuk savaşına dönüşmüş durumda. Burcu Güneş’in, kendisine yönelik ifadeler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttuğu söyleniyor. Ünlü isimler arasında tansiyonu yükselten bu süreç, karşılıklı atışmalarla dikkat çekerken, özellikle İrem Derici’nin kullandığı sert ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Burcu Güneş ve İrem Derici kavgasına dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Burcu Güneş ve İrem Derici arasındaki sosyal medya atışması, Burcu Güneş'in İrem Derici'ye karşı başlattığı hukuki süreçle derinleşti.
Tartışmanın fitili, Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkındaki eleştirileri sonrası İrem Derici'nin sosyal medyadan 'Sus ayol' çıkışıyla alevlendi.
Burcu Güneş, İrem Derici'nin kendisine yönelik 'ruh hastası' ifadesini hakaret ve aşağılama olarak değerlendirerek manevi tazminat davası başlattı.
Güneş'in, uğradığını iddia ettiği manevi zarar nedeniyle Derici'den 250 bin TL tazminat talep ettiği belirtiliyor.
Olay, sosyal medyada ikiye bölünmeye ve iki tarafın hayranları arasında yorum savaşlarına neden oldu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

BURCU GÜNEŞ VE İREM DERİCİ KAVGASI DERİNLEŞTİ!

ve İrem Derici arasında yaşanan tartışmanın fitili, Emre Altuğ’un albüm lansmanında Burcu Güneş’in Demet Akalın hakkında yaptığı eleştiriler sonrası iyice alev aldı.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Güneş’in açıklamalarına kısa sürede birçok ünlü isimden tepki gelmişti. İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu polemiğin tam merkezinde yer aldı.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Derici’nin 'Sus ayol' çıkışı kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bunun üzerine sessiz kalmayan Burcu Güneş ise oldukça sert ifadeler kullandı.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Derici’ye yönelik yaptığı açıklamada, adını anarken bile daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güneş, yıllardır müzik sektöründe önemli isimlerle birlikte çalıştığını dile getirdi. Yaptığı açıklamada kariyerine gönderme yapan ünlü şarkıcı, İrem Derici’nin kendisine yönelik tavrını da küçümseyici buldu.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

İkili arasında yaşanan gerilim bununla da sınırlı kalmadı. İrem Derici cephesinden gelen ikinci açıklama ise tartışmayı adeta körükledi. Derici’nin Burcu Güneş hakkında kullandığı ağır ifadeler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

TAZMİNAT DAVASI KAPIYA DAYANDI

Yaşanan sert polemik sonrası Burcu Güneş’in hukuki süreç başlattığı ortaya çıktı. Gelen iddialara göre ünlü sanatçı Güneş, İrem Derici’nin kendisi hakkında kullandığı 'ruh hastası' ifadesinin hakaret ve aşağılama içerdiğini belirtti ve kendisine manevi tazminat başlattı.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Mahkemeye sunulan dilekçede ise yapılan paylaşımların kişilik haklarını hedef aldığı ve kamuoyu önünde itibarının zedelendiği ifade edildi. Ünlü şarkıcının, uğradığını iddia ettiği manevi zarar nedeniyle İrem Derici’den 250 bin TL tazminat talep ettiği konuşuluyor.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Burcu Güneş ve İrem Derici arasında yaşanan gerilim kısa sürede sosyal medyayı da hareketlendirdi.

Burcu Güneş ve İrem Derici kavgası derinleşti! Tazminat davası kapıya dayandı

Bazı kullanıcılar Burcu Güneş’in dava açmakta haklı olduğunu savundu. Bazıları ise İrem Derici’nin sert çıkışlarının magazin dünyasında alışılmış bir durum olduğunu söyledi. Özellikle iki tarafın hayranları arasında bir yorum savaşı başlamış oldu. Olayın ilerleyen günlerde yeni açıklamalarla daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Güneş ve Demet Akalın olayı nedir? Hangi sanatçılar kimi neden tuttu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrem Derici’nin param bitti açıklaması şoke etti! Eve sürekli kağıt geliyor
ETİKETLER
#İrem derici
#burcu Güneş
#Hukuk Savaşı
#Magazin Kavgası
#Sosyal Medya Atışması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.