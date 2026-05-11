İrem Derici’nin param bitti açıklaması şoke etti! Eve sürekli kağıt geliyor

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs konseri öncesinde yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Fevri çıkışlarının kendisini sık sık zor durumda bıraktığını itiraf eden Derici, özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle peş peşe davalarla uğraştığını söyledi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci “Sürekli eve dava kağıdı geliyor, param kalmadı. Üç davam daha var” sözleriyle anlattı.

İREM DERİCİ’NİN PARAM BİTTİ AÇIKLAMASI ŞOKE ETTİ

“UYKU HASTALIĞIM VARMIŞ”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Derici, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti. Dizileri ve televizyon içeriklerini takip edemediğini belirten şarkıcı, yıllarca yanlış tedavi gördüğünü ifade ederek, “Uyku hastalığım varmış. 39 yıldır resmen uyumuyormuşum. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye odaklanamıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

“AMA POP MÜZİĞİ KURTARACAĞIM”

Yeni albümü konusunda oldukça iddialı konuşan Derici, 5 Haziran’da yayımlanacak 13 şarkılık projesi için büyük emek verdiğini söyledi. “İddiayı sevmem ama pop müziği kurtaracağım” diyen şarkıcı, albümde tamamen yeni şarkıların yer aldığını vurguladı. Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı projede Sezen Aksu imzalı bir şarkının da bulunduğunu açıklayan Derici, “Tam anlamıyla eski ruhu taşıyan bir Türkçe pop albümü yaptım. Arkasında dimdik duracağım” ifadelerini kullandı.

Son dönemde popçuların rapçilerle yaptığı düetler hakkında da konuşan Derici, bu iş birliklerinin “popülerlikten faydalanma” olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. “Dünyanın her yerinde pop ve rap sanatçıları birlikte çalışıyor. Bu bir kullanma meselesi değil” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan şarkıcı, Şebnem Ferah konserine bilet bulamadığını söylerken, açık sözlülüğü nedeniyle zaman zaman pişmanlık yaşadığını da kabul etti. Sosyal medya paylaşımları yüzünden sık sık hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Derici, “Bir anda parlıyorum, sonra pişman oluyorum. O insan olmak istemiyorum artık” dedi.

“KENDİMİ YETERİNCE DENGELİ BULMADIĞIM İÇİN KORKUYORUM”

Annelik konusundaki çekincelerini de samimi bir dille paylaşan Derici, “Hayata bir çocuk getireceksem onu mükemmel yetiştirmek isterim. Kendimi yeterince dengeli bulmadığım için korkuyorum” ifadelerini kullandı. Esprili tavrını da koruyan şarkıcı, Rihanna örneğini vererek, “Bir tane olursa arkası gelir, ben de Rihanna’ya dönerim” diyerek güldürdü.

“DÜĞÜN YOK, SADECE NİKÂH OLACAK”

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile ilişkilerinin huzurlu şekilde devam ettiğini söyleyen Derici, evlilik planlarına dair de konuştu. Gösterişli bir düğün istemediğini belirten ünlü isim, “Düğün yok, sadece nikâh olacak. Zaten her şey çok pahalı, bütün param albüme ve ev tadilatına gitti” dedi.