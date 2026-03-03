İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan oyuncu Buse Görkem Narcı'nın test sonucu ortaya çıktı.

BUSE GÖRKEM NARCI'NIN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen oyuncu Buse Görkem Narcı'nın test sonucu gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre pozitif çıktı. Narcı'da kokain ve esrar maddeleri tespit edildi.