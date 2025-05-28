Çağla Şıkel pastanın yediği kısmını paylaştı! Görenler gözlerine inanamadı

Sağlıklı beslenme üzerine sık sık paylaşım yapan hatta paylaştığı akşam ve sabah kahvaltılarıyla günlerce konuşulan Çağla Şıkel, bu seferde doğum günü kutlamasında pastanın yediği kısmıyla çok konuşuldu.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN PASTANIN YEDİĞİ KISMINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Çağla Şıkel, pastadan sadece meyveli kısmı yediğini paylaştı. Daha önce de akşam ve sabah kahvaltısından yediklerini paylaşan Çağla Şıkel'e "Ben pastayı bölerken bunları yiyorum", "Pasta nerede ben göremedim" gibi yorumlar yapıldı.

ÇĞALA ŞIKEL'İN ÖĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

Fit görüntüsüyle hep çok konuşulan 46 yaşındaki Çağla Şıkel, öğünlerini takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak kahvaltısını daha sonra ise akşam yemeğini paylaşan Çağla Şıkel'e eleştiri yağdı. Kimileri sağlıksız beslendiğini belirtirken, kimileri ise herkesin vücudunun farklı olduğunu ve uzmana danışmadan böyle bir şey yapmayacağını savundu.