Çağla Şıkel pastanın yediği kısmını paylaştı! Görenler gözlerine inanamadı

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Çağla Şıkel, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Arkadaşının doğum günü kutlamasına giden Çağla Şıkel, pastanın yediğini kısmını gösterince sosyal medyayı salladı.
Sağlıklı beslenme üzerine sık sık paylaşım yapan hatta paylaştığı akşam ve sabah kahvaltılarıyla günlerce konuşulan Çağla Şıkel, bu seferde doğum günü kutlamasında pastanın yediği kısmıyla çok konuşuldu.
Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Çağla Şıkel, pastadan sadece meyveli kısmı yediğini paylaştı. Daha önce de akşam ve sabah kahvaltısından yediklerini paylaşan Çağla Şıkel'e "Ben pastayı bölerken bunları yiyorum", "Pasta nerede ben göremedim" gibi yorumlar yapıldı.
Fit görüntüsüyle hep çok konuşulan 46 yaşındaki Çağla Şıkel, öğünlerini takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak kahvaltısını daha sonra ise akşam yemeğini paylaşan Çağla Şıkel'e eleştiri yağdı. Kimileri sağlıksız beslendiğini belirtirken, kimileri ise herkesin vücudunun farklı olduğunu ve uzmana danışmadan böyle bir şey yapmayacağını savundu.