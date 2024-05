Can Yaman, Dubaili ailenin 1 milyon euroluk teklifini geri çevirdi

23 May 2024 17:25 - Güncelleme : 23 May 2024 17:25

Gönül İşleri, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan Can Yaman, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. İtalya'da birçok projede yer alan Yaman, Dubaili hayranının teklifini geri çevirdi.

CAN YAMAN, 1 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

İtalya'da büyük bir ilgi gören Can Yaman, yeni bir haberle İtalyan gündeminde yer aldı. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, ünlü oyuncunun hayranı olan Dubaili bir aile Can Yaman ile yemek yemek için 1 milyon euro teklif etti. Can Yaman ise teklifi, "Asla kabul etmem" diyerek reddetti.