Can Yaman, Dubaili ailenin 1 milyon euroluk teklifini geri çevirdi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 17:25 - Güncelleme : 23 May 2024 17:25
Kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu Can Yaman, yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Yaman, son olarak kendisiyle tanışmak isteyen Dubaili bir ailenin 1 milyon euroluk yemek teklifini reddetti.
Gönül İşleri, Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan Can Yaman, uzun süredir yurt dışında yaşıyor. İtalya'da birçok projede yer alan Yaman, Dubaili hayranının teklifini geri çevirdi.
CAN YAMAN, 1 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
İtalya'da büyük bir ilgi gören Can Yaman, yeni bir haberle İtalyan gündeminde yer aldı. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, ünlü oyuncunun hayranı olan Dubaili bir aile Can Yaman ile yemek yemek için 1 milyon euro teklif etti. Can Yaman ise teklifi, "Asla kabul etmem" diyerek reddetti.
Kaynak: TGRT Haber