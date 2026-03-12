Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan: 30 yılı devirdik

Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan oyuncu Hakan Karahan hem özel hayatına hem de oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalar yaptı. Candan Erçetin'e hayran olduğunu belirten Hakan Karahan, "30 yılı devirdik" dedi.

"CANDAN KENDİNE ÇİFTLİK KURDU"

Sevgilisine çok düşkün ve hayran olduğunu ifade eden Karahan, "Candan, tabiata, yemeğe, ekmeye ve biçmeye düşkündür. Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Candan’ı kimse rahatsız etmesin, kafasını dinleyebilsin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım" dedi.

30 yıllık birlikteliklerinin temelinde hayranlık olduğunu belirten Karahan, ilişkilerinin yıllar içindeki değişimi ise "Candan ile 30 yılı devirdik. Her şeyden önemlisinin hayranlık olduğunu söyleyebilirim. Gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşkı gençlere bıraktık. Aşk artık sevgiye dönüşüyor, sonra hem dostluğa hem de yoldaşlığa dönüşüyor. 30 yılın kökünde benim tarafımdan büyük bir hayranlık var." diyerek anlattı.

"BABAMI SEVMİYORDUM"

Aynı zamanda yazar olan Karahan, programda ailesiyle ilgili ise, "Bizim zamanımızda ailenin beğendiği ve tasvip ettiği bir ailenin kızıyla sizi tanıştırırlardı. 35 yaşında boşanarak özgürleştim. Rahmetli babam hiçbir kitabımı okumayarak, hiçbir filmimi ya da dizimi seyretmeyerek vefat etti. Baba vefatı özgürleştiriyor. Babamın babası olsaydım onu evlatlıktan reddederdim. Babamı sevmiyordum. Daha doğrusu sevmiyor demeyeyim, tanımıyordum. Babamdan en çok duyduğum söz ‘Sen adam olmazsın’ sözleriyle dikkat çekti.