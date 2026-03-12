Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Seda Sayan ile Hülya Duyar'ın videosunu gören Meryem Uzerli kayıtsız kalamadı

Seda Sayan'ın programına konuk olan Hülya Duyar, Meryem Uzerli'yi 17 yaşından beri tanıdığını belirterek, "Çok yetenekli biri" dedi. Meryem Uzerli'den Seda Sayan ve Hülya Duyar'a cevap gecikmedi.

12.03.2026
12.03.2026
'ın programına konuk olan Hülya Duyar, 'yi kendisinin keşfettiğini söyleyerek ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Seda Sayan da Meryem Uzerli'yi çok beğendiğin belirterek "Harika biri" dedi. Seda Sayan ile Hülya Duyar'ın videosunu gören Meryem Uzerli kayıtsız kalamadı.

SEDA SAYAN İLE HÜLYA DUYAR'DAN MERYEM UZERLİ'YE ÖVGÜ

Hülya Duyar, Meryem Uzerli'yi 7 yaşından itibaren tanıdığını belirterek "Türkçesi yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki… Halk onu yarım yarım da sevdi!” dedi. Seda Sayan da "Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılı, çok güzel bir kadın" dedi.

MERYEM UZERLİ SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Seda Sayan ve Hülya Darcan'ın kendisi hakkındaki sözlerine çok sevindiğini belirten Meryem Uzerli, "Awwwww. Bu tesadüfen şimdi instagram da önüme düştü... suanda bu Tüm savaşlardan cok üzgünüm ve bu video bana bi gülücük yüzümde oluşturdu... @seda sayan @hulyaduyar cok ama cok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz icin 🫶 cok öpüyorum ikinizi de dualar ve Sevgi gönderiyorum. Meryem" dedi.

HALİT ERGENÇ İLE MERYEM UZERLİ YENİDEN YAN YANA

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, daha önce birlikte çalıştıkları ve dünya çapında büyük ilgi gören dizi ile hafızalarda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Yeni projeleri, hem dizi severler hem de sinema tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

“İmroz’da Bahar” adlı film, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper’i ağırlıyor. Özcan Alper, “Aşıklar Bayramı”, “Erken Kış”, “Karanlık Gece” ve “Sonbahar” gibi filmleriyle tanınıyor ve Türkiye sinemasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Yönetmenin bu yeni projesi, hem sinema eleştirmenleri hem de seyirciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

#seda sayan
#meryem uzerli
#muhteşem yüzyıl
#Hülya Duyar
#İmrozda Bahar
#Magazin
