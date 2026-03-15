Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Çelik bakkalları dolaşıp veresiye defterlerini topluyor! “Hiç kolay değil”

Şarkıcı Çelik öncelikli olarak deprem illeri olmak üzere, gezdiği şehirlerdeki, bakkallardan veresiye defterlerini toplayarak halkın borcunu kapatıyor. Halkın takdirini toplayan ünlü şarkıcı kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bırakmıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çelik bakkalları dolaşıp veresiye defterlerini topluyor! "Hiç kolay değil"
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 16:09

90’lı yıllarda pop müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ve yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyen şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir ziyaret ettiği şehirlerdeki bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini toplayarak halkın borcunu kapatıyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan Kahramanmaraş ve Hatay gibi afet bölgesindeki illeri dolaşan Çelik bu hareketiyle takdir topluyor.

Çelik bakkalları dolaşıp veresiye defterlerini topluyor! "Hiç kolay değil"

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Yaptığı hayır işlerinin sosyal medyada yer almasının ardından eleştirilere maruz kalan Çelik, “…bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur" ifadelerini kullanmıştı.

Şehir şehir gezmeye devam eden Çelik’e bir kişiden "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" sorusunu yöneltti.

Çelik bakkalları dolaşıp veresiye defterlerini topluyor! “Hiç kolay değil”

ORTALAMA 30 BİN-40 BİN

Şarkıcı Çelik kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.

Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim."

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.