Çelik bakkalları dolaşıp veresiye defterlerini topluyor! “Hiç kolay değil”

90’lı yıllarda pop müzik dünyasının en tanınmış isimlerinden olan ve yıllar geçse de popülerliğini yitirmeyen şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir ziyaret ettiği şehirlerdeki bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini toplayarak halkın borcunu kapatıyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar alan Kahramanmaraş ve Hatay gibi afet bölgesindeki illeri dolaşan Çelik bu hareketiyle takdir topluyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Yaptığı hayır işlerinin sosyal medyada yer almasının ardından eleştirilere maruz kalan Çelik, “…bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur" ifadelerini kullanmıştı.

Şehir şehir gezmeye devam eden Çelik’e bir kişiden "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" sorusunu yöneltti.

ORTALAMA 30 BİN-40 BİN

Şarkıcı Çelik kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı.

Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim."