Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Almanya’da tedavi altında olan şarkıcı Cansever, bundan kısa zaman önce ‘kanseri yendim’ diyerek hayranlarını ve sevenlerini sevindiren haberle gündeme gelmişti. Şimdilerde ise ünlü isimden hayranlarını korkutan haberle magazin gündemine geldi. Lösemi tedavisinde kritik aşamada olduğu bilgisi edinilen Cansever, acil ilik nakli bekliyor.

ŞARKICI CANSEVER’DEN HAYRANLARI KORKUTAN HABER!

Yıllardır kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Cansever, yaşamını Almanya’da geçirirken, sağlığı hakkında yaptığı açıklamalarla tekrardan gündeme geldi. Şarkılarıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Cansever, lösemi tedavisiyle son dakika gelişmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı Cansever, "Her şey çok güzel olacak" demiş, eski sağlığına kavuşacağı günü bekliyordu. Ancak şarkıcı Cansever’den gelen son bilgilerle hayranlarını korkutan haber geldi.

LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KRİTİK AŞAMADA

Almanya’da yaşamını sürdüren şarkıcı Cansever, kısa zaman önce sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ünlü şarkıcıdan hayranlarını korkutan haber geldi. Gelen haberlerde, “Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi. Uygun donör bulunması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli olması planlanıyor." şeklinde açıklama yapıldı.

Ünlü isim Cansever de sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum." sözlerini ifade etmişti.

ŞARKICI CANSEVER KİMDİR?

Seslendirdiği her şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Babası Selanik göçmeni iken annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Şimdilerde 59 yaşında olan Cansever, daha küçük yaşlardayken sokakta meydana gelen bir kavga da tek gözünü kaybetmiştir.

Çocukluk yıllarından beri müzikle iç içe olan Cansever, ilk albümünü 1992 yılında Kuzey Makedonya’da çıkardı. Birbirinden başarılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cansever, şimdilerde Almanya’da yaşamını sürdürüyor.

Almanya’da yaşamını sürdürmeye devam eden şarkıcı Cansever, şimdilerde lösemi tedavi görmesiyle bir süre sahnelere ara verdiğini de duyurmasıyla hayranları tarafından merakla takip ediliyor.