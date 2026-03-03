Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Ünlü şarkıcı Cansever’den hayranlarını korkutan haberle magazin gündemine geldi. Bir süre önce kanseri yendiğini sosyal medyadan duyuran Cansever, şimdilerde lösemi tedavisinde kritik aşamada olduğu son gelen bilgiler arasında yer aldı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 16:07

’da tedavi altında olan şarkıcı Cansever, bundan kısa zaman önce ‘kanseri yendim’ diyerek hayranlarını ve sevenlerini sevindiren haberle gündeme gelmişti. Şimdilerde ise ünlü isimden hayranlarını korkutan haberle magazin gündemine geldi. tedavisinde kritik aşamada olduğu bilgisi edinilen Cansever, acil ilik nakli bekliyor.

ŞARKICI CANSEVER’DEN HAYRANLARI KORKUTAN HABER!

Yıllardır kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Cansever, yaşamını Almanya’da geçirirken, sağlığı hakkında yaptığı açıklamalarla tekrardan gündeme geldi. Şarkılarıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Cansever, lösemi tedavisiyle son dakika gelişmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Geçtiğimiz aylarda kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı Cansever, "Her şey çok güzel olacak" demiş, eski sağlığına kavuşacağı günü bekliyordu. Ancak şarkıcı Cansever’den gelen son bilgilerle hayranlarını korkutan haber geldi.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KRİTİK AŞAMADA

Almanya’da yaşamını sürdüren şarkıcı Cansever, kısa zaman önce sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ünlü şarkıcıdan hayranlarını korkutan haber geldi. Gelen haberlerde, “Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi. Uygun donör bulunması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli olması planlanıyor." şeklinde açıklama yapıldı.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Ünlü isim Cansever de sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum." sözlerini ifade etmişti.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

ŞARKICI CANSEVER KİMDİR?

Seslendirdiği her şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Babası Selanik göçmeni iken annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Şimdilerde 59 yaşında olan Cansever, daha küçük yaşlardayken sokakta meydana gelen bir kavga da tek gözünü kaybetmiştir.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Çocukluk yıllarından beri müzikle iç içe olan Cansever, ilk albümünü 1992 yılında Kuzey Makedonya’da çıkardı. Birbirinden başarılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cansever, şimdilerde Almanya’da yaşamını sürdürüyor.

Şarkıcı Cansever’den hayranları korkutan haber! Lösemi tedavisinde kritik aşamada

Almanya’da yaşamını sürdürmeye devam eden şarkıcı Cansever, şimdilerde lösemi tedavi görmesiyle bir süre sahnelere ara verdiğini de duyurmasıyla hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Dalkılıç tekrardan ameliyat oldu! Ünlü isimden operasyon sonrası ilk paylaşım
ETİKETLER
#Almanya
#lösemi
#kemoterapi
#Cansever
#Kemik İliği Nakli
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.