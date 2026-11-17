YouTube'da katıldığı bir yayında konuşan Çelik, hakkında yapılan "2. Haluk Levent geliyor, yakında onu da alırlar" yorumlarına sessiz kalmadı. Haluk Levent üzerinden kendisine yönelik eleştirilerin haksızlık olduğunu belirten sanatçı, konserlerden kazandığı parayla yardım ettiğini ve bu işler için emek harcadığını söyledi.

ÇELİK "2. HALUK LEVENT GELİYOR" YORUMLARINA SESSİZ KALMADI

Çelik, Haluk Levent hakkında yapılan yorumların kendisine de yöneltilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Levent'in hukuki sürecine ilişkin konuşmanın doğru olmayacağını belirten şarkıcı, konunun yargı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor. Bu sıkıntılı bir şey. Haluk Levent şimdi hapiste, işte yargılanma süreçleri vesaireler var. Dolayısıyla bizim onun hakkında bir şey söylememiz, konuşmamız doğru değil.

O ne yaptı kısmını işte toplum baksın, yasa baksın işte onun yasa karşısında karşılığı neyse orada dursun. Ben onlara karışmam. Bir şey söylemem. Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor. Ama onun üzerinden bize vurulması bana haksızlık oluyor ve bizi engellemeye yönelik oluyor."

"BEN EMEK VERİYORUM"

Yaptığı yardımların kaynağına da açıklık getiren Çelik, sosyal medya paylaşımlarının altına yazılan yorumlara dikkat çekti. Kazandığı parayı ihtiyaç sahipleri için kullandığını belirten sanatçı, konserlerinin ardından yardımlara devam ettiğini söyledi.

Çelik, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

"Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor. İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar. Baba valla benim kazandığım para var ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum"

Sanatçının açıklamaları, yaptığı yardımlar ve bu yardımlar üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

HALUK LEVENT'İN SON DURUMU

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz 2026'da gözaltına alınmış, 16 Temmuz'da ise mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Soruşturmanın, derneğin mali işlemleri, bağışların kullanımı ve para transferleriyle ilgili iddialar üzerine yürütüldüğü belirtilmektedir. Süreç kapsamında dernek yöneticileri ve çalışanları hakkında da adli işlemler gerçekleştirilmiş, derneğin mali faaliyetleri incelemeye alınmıştır.

