Cem Adrian'ın test sonucu belli oldu: "Benim içim rahat" demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında adı geçen ve yurt dışında bulunduğu için Türkiye'ye gelerek işlemlerini yaptıran Cem Adrian'ın test sonuçları belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. Bir çok isimle beraber ünlü şarkıcı hakkında da gözaltı kararı çıkmıştı.

"BENİM İÇİM RAHAT"

Hakkında verilen karar sonrası Cem Adrian "Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla." İfadelerini kullanmıştı.

CEM ADRİAN'IN UYUŞTURUCU TEST SONUCU AÇIKLANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Cem Adrian olarak tanınan 1980 doğumlu Cem Filiz’in uyuşturucu testi negatif çıktı.