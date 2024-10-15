Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması

15 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 13:04

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Cem Yılmaz'ın hazırlık aşaması videosu yayınlandı. Yaşlandırma tekniğiyle yapılan makyaj tam 6 saat sürdü.

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Cem Yılmaz​'ın sevilen dizisi Erşan Kuneri​'nin ilk sezonu 2022'de yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Erşan Kuneri 2. sezonuyla da izleyicilerden tam not aldı.

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Cem Yılmaz, karakterin başarılı makyajıyla da sosyal medyada çok konuşuldu. Netflix​, Erşan Kuneri karakterinin hazırlık aşamalarına ait bir bir video yayınladı.

6 SAAT SÜRDÜ

"84 yaşında da ışığı hiç sönmeyen bir yıldız. Erşan Kuneri 2. sezon" başlığıyla paylaşılan videoya Cem Yılmaz'dan yorum geldi. Yılmaz karakterin makyajının tam 6 saat sürdüğü açıkladı.

Cem Yılmaz başta olmak üzere 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonun oyuncu kadrosunda; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı,

Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz,Alişan Uğur ve Ozan Çelik Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.