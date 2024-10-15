Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması

Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 13:04

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Cem Yılmaz'ın hazırlık aşaması videosu yayınlandı. Yaşlandırma tekniğiyle yapılan makyaj tam 6 saat sürdü.

Cem Yılmaz​'ın sevilen dizisi Erşan Kuneri​'nin ilk sezonu 2022'de yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Erşan Kuneri 2. sezonuyla da izleyicilerden tam not aldı.

Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması - 1. Resim

Erşan Kuneri'nin 84 yaşındaki haliyle karşımıza çıkan Cem Yılmaz, karakterin başarılı makyajıyla da sosyal medyada çok konuşuldu. Netflix​, Erşan Kuneri karakterinin hazırlık aşamalarına ait bir bir video yayınladı.

Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması - 2. Resim

6 SAAT SÜRDÜ

"84 yaşında da ışığı hiç sönmeyen bir yıldız. Erşan Kuneri 2. sezon" başlığıyla paylaşılan videoya Cem Yılmaz'dan yorum geldi. Yılmaz karakterin makyajının tam 6 saat sürdüğü açıkladı.

Cem Yılmaz 6 saatte yaşlandı! İşte 84 yaşındaki Erşan Kuneri'nin hazırlık aşaması - 3. Resim

Cem Yılmaz başta olmak üzere 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonun oyuncu kadrosunda; Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, 
Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz,Alişan Uğur ve Ozan Çelik Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
cem yılmazerşan kunerinetflixmakyaj

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cem Yılmaz15 Ekim 2024 13:16

Erşan karakterinin bu halini görmeye can atıyordum yaa, sonunda oldu da ne güzel olmuş

Sonraki Haber Yükleniyor...