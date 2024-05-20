Cem Yılmaz, Gora 4 Gora sürprizini açıkladı: "Üzgünüm, bekleyemem"
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 20:11 - Güncelleme : 20 May 2024 20:12
Cem Yılmaz iki filmiyle Türk komedi filmleri arasına adını yazdıran Gora'nın yeni filminin geleceğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Cem Yılmaz, Gora'nın yeni filminin Netflix platformu üzerinden yayınlanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Cem Yılmaz filmleri listesinde en sevilenler arasına adını yazdıran Gora'nın yeni versiyonu dijital platform Netflix için geliyor. Cem Yılmaz paylaşımında "Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet" diyerek Gora 4 Gora'yı duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com