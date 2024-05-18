Cem Yılmaz gençlik fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

18 May 2024 11:42 - Güncelleme : 18 May 2024 12:10

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 19 yaşında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Şuanda 51 yaşında olan Yılmaz, espriyi patlattı.

CEM YILMAZ'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Ünlü komedyen Yılmaz, paylaştığı gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemini, esprili bir dille; "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla paylaştı.