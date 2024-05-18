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Cem Yılmaz gençlik fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 11:42 - Güncelleme : 18 May 2024 12:10
Cem Yılmaz gençlik fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile barıştıkları iddia edilen Cem Yılmaz yeni paylaşımıyla yine gündem oldu. Komedyen Yılmaz, gençlik yıllarına ait bit fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak espriyi patlattı.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 19 yaşında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Şuanda 51 yaşında olan Yılmaz, espriyi patlattı. 

CEM YILMAZ'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM 

Ünlü komedyen Yılmaz, paylaştığı gençlik yıllarına ait fotoğrafa uyguladığı netleştirme işlemini, esprili bir dille; "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 92 de..." notuyla paylaştı.

Cem Yılmaz gençlik fotoğrafını paylaştı: Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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