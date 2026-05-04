Magazin
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Cengiz Kurtoğlu’ndan şaşırtan emeklilik açıklaması! “Çay toplarım”

Arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Kurtoğlu, şaşırtan emeklilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde yerini alan usta sanatçı, bu kez emeklilik açıklamasıyla adından söz ettirdi. Kurtoğlu’nun emeklilik planı duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 10:02

Başarılı müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran , geçtiğimiz akşam İstanbul’da konser verdi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan usta , açıklamalarıyla da herkesi şaşkına çevirdi. Güçlü sesi, sahne performansı ve birbirinden başarılı şarkılarıyla arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Kurtoğlu, bu kez yaptığı emeklilik açıklamasıyla adından söz ettirdi. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde yerini alan Kurtoğlu, şaşırtan emeklilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçının emeklilik planı duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Cengiz Kurtoğlu’nun emeklilik planı neymiş…

CENGİZ KURTOĞLU’NDAN ŞAŞIRTAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Arabesk ve fantezi alanında yapmış olduğu birbirinden başarılı çalışmalarıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cengiz Kurtoğlu, şaşırtan emeklilik açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Başarılı müzik kariyeri, güçlü sesi, sahne performansı ve etkileyici şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam İstanbul’da sevenleriyle buluştu.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündemde yerini alan Cengiz Kurtoğlu, bu kez yaptığı emeklilik açıklamasıyla adından söz ettirdi. Etkileyici sahne performansıyla yıllara damgasını vuran usta sanatçı, İstanbul’da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kurtoğlu, konser öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasına adını yazdırdı.

Sayısız müzik ve şarkı çalışmasına imza atan Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam konser verdiği sahnede şaşırtan emeklilik açıklamasında bulundu. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren Kurtoğlu’nun emeklilik planı duyanları şaşkına çevirdi.

CENGİZ KURTOĞLU HAYRANLARINA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI!

Geçtiğimiz akşam İstanbul’da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye “Sevgiyle, mutlulukla bir akşam olsun... Aşka dair şarkılar söyleyelim” sözleriyle başlayan usta sanatçı, gecenin sonunda hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Bize gönül verdiler, sevgi verdiler... Allah sevenlerimizi başımızdan eksik etmesin.”

Aynı zamanda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cengiz Kurtoğlu, arabesk şarkıların rap'e uyarlanmasına da açık kapı bıraktığını söyleyerek, “Ben isterim. Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Doğru mesajlar verirsek neden olmasın.” ifadelerine yer verdi.

CENGİZ KURTOĞLU EMEKLİLİK PLANINI AÇIKLADI!

Laz asıllı olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu, emeklilik planıyla alakalı da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artvin’in Arhavi ilçesinde doğup büyüyen usta sanatçı, meslek hayatına memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlamıştı. Daha sonra Arhavi'de ‘Ciha Dağı Efsanesi’ isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan Kurtoğlu, emeklilik planını açıkladı.

Basın mensuplarının Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da cevap veren Cengiz Kurtoğlu, “Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım. Başka da bir şey yapmam” şeklinde konuştu. Kurtoğlu, enerjisinin sırrını ise “Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz” sözleriyle açıkladı.

