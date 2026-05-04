Cengiz Kurtoğlu’ndan şaşırtan emeklilik açıklaması! “Çay toplarım”

Başarılı müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam İstanbul’da konser verdi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan usta sanatçı, açıklamalarıyla da herkesi şaşkına çevirdi. Güçlü sesi, sahne performansı ve birbirinden başarılı şarkılarıyla arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alan Kurtoğlu, bu kez yaptığı emeklilik açıklamasıyla adından söz ettirdi. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde yerini alan Kurtoğlu, şaşırtan emeklilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçının emeklilik planı duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Cengiz Kurtoğlu’nun emeklilik planı neymiş…

Geçtiğimiz akşam İstanbul’da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye “Sevgiyle, mutlulukla bir akşam olsun... Aşka dair şarkılar söyleyelim” sözleriyle başlayan usta sanatçı, gecenin sonunda hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

“Bize gönül verdiler, sevgi verdiler... Allah sevenlerimizi başımızdan eksik etmesin.”

Aynı zamanda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Cengiz Kurtoğlu, arabesk şarkıların rap'e uyarlanmasına da açık kapı bıraktığını söyleyerek, “Ben isterim. Çok doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Doğru mesajlar verirsek neden olmasın.” ifadelerine yer verdi.

Laz asıllı olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu, emeklilik planıyla alakalı da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artvin’in Arhavi ilçesinde doğup büyüyen usta sanatçı, meslek hayatına memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlamıştı. Daha sonra Arhavi'de ‘Ciha Dağı Efsanesi’ isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan Kurtoğlu, emeklilik planını açıkladı.

Basın mensuplarının Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'ın şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da cevap veren Cengiz Kurtoğlu, “Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim, sonra da memleketime gider çay toplarım. Başka da bir şey yapmam” şeklinde konuştu. Kurtoğlu, enerjisinin sırrını ise “Sağlığım çok iyi, çalışan demir paslanmaz” sözleriyle açıkladı.