Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile evliliğe yeşil ışık yaktı!

20 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:33

Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci bir süredir Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Her röportajında çok mutlu olduğunu dile getiren Ceyda Düvenci, evlilik sorularına ise, "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" cevabını verdi.

Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini 10 Temmuz 2023'te sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan Ceyda Düvenci, yeni sevgilisi için "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Ceyda Düvenci, muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorularından da kaçamadı.

CEYDA DÜVENCİ'DEN EVLİLİK SORULARINA YEŞİL IŞIK

Nişantaşı'nda görüntülenen Ceyda Düvenci, Snob Magazin'in sorularını cevapladı. Evlilik soruları karşısında ilk başta ne diyeceğini bilemeyene Ceyda Düvenci, "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz. Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.