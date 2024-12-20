İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de neden yok? Sözleri kafaları karıştırdı

20 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:39

İstanbul’u terk ederek ailesiyle birlikte çiftlikte yaşayan İlker Ayrık, bu yıl Çakallarla Dans’ın 7. filminde rol almadı. Filmde neden rol almadığını ilk kez açıklayan İlker Aksum, Çakallarla Dans defterini kapattığını açıkladı.

Timur Acar, Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ve İlker Ayrık gibi isimlerin yer aldığı Çakallarla Dans serisi bu yıl 7. bölümüyle sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu bölümde yer almayan İlker Ayrık, neden filminde rol almadığını açıkladı.

İLKER AYRIK, ÇAKALLARLA DANS DEFTERİNİ KAPATTI

Süleyman Orakçıoğlu'nun Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında düzenlenen etkinliğe katılan İlker Ayrık, bu sene Çakallarla Dans 7 filminde neden rol almadığını açıkladı.

Muhabirlerin sorularını cevaplayan İlker Aksum, "Tepkiler iyidir herhalde. Onu oynayanlara sorarsınız. ve buz kesti. Anlaşamadığımızdan dolayı değil. Olmadı bu sene böyle oldu. 6 tane yaptık yeter artık" dedi.

Sosyal medyada reyting rekorları kıran Çakallarla Dans serisinin son filminde İlker Ayrık'ın olmaması tepki çekti. Filmde Servet karakteriyle yer alan İlker Ayrık'ın partneri Didem Balçın ise Çakallarla Dans 7 serisinde rol aldı.