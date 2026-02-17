Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

Sosyal medyada paylaşılan bir kare, gündemi hareketlendirmeye yetti. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete cephesinde evlilik iddialarını güçlendiren tek taş yüzük paylaşımı, takipçilerin kafasını karıştırdı. Düvenci'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kare sonrası 'Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu?' sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

CEYDA DÜVENCİ VE GÜÇLÜ METE EVLENİYOR MU?

Magazin gündeminin son zamanlarda en çok konuştuu çiftlerin başında gelen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Düvenci tarafından paylaşılan bir kare ise 'Evlilik teklifi mi geliyor?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Daha önce Bülent Şakrak ile evlenen ve 2023 yılında ayrılarak, zor bir dönemden geçen Ceyda Düvenci, uzun süre sessizliğini korumuştu. Ancak kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmasıyla birlikte güzel oyuncu Düvenci hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de enerjisiyle konuşulmaya başlandı. Özellikle ikilinin tatil fotoğrafları ve duygusal kareleri binlerce beğeni aldı.

YÜZÜK DETAYI TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de birlikte aynı karede görüntülenen çift; 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Sabah uçağa atlayıp bir yerlere kaçacağız' sözleriyle yeniden dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Son olarak ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada paylaştığı tek taş yüzük detayı, evlilik sinyallerini de beraberinde getirdi.

GÜÇLÜ METE KİMDİR, KAÇ EVLİLİK YAPTI?

20 Mayıs 1971 yılında doğan Güçlü Mete tanınan bir radyo programcısı ve sunucudur. İstanbul'da dünyaya gelen Mete, Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

1990'lı yıllarda radyoculuk kariyerine başlayan Güçlü Mete, farklı özel radyolarda programlar hazırlayarak adından söz ettirmiştir. Son zamanlarda KAFA Radyo'da yaptığı yayınlarla tanınan ünlü radyocu, daha önce ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile evlilik yapmıştır.

Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden bir kız çocukları bulunuyor. 19 yıllık evlilikleri sonrası, 2022 yılında Cündübeyoğlu'ndan ayrılan Güçlü Mete, son olarak oyuncu Ceyda Düvenci ile yaşadığı ilişki ile gündemdeki yerini koruyor.