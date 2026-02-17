Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

Boşanma sonrası hayatında yeni bir döneme giren Ceyda Düvenci, radyocu Mete Güçlü ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal medyadan paylaşılan yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı. Peki Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? İşte kafaları karıştıran o detay...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 22:08

Sosyal medyada paylaşılan bir kare, gündemi hareketlendirmeye yetti. ve Güçlü Mete cephesinde evlilik iddialarını güçlendiren tek taş yüzük paylaşımı, takipçilerin kafasını karıştırdı. Düvenci'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kare sonrası 'Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu?' sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

CEYDA DÜVENCİ VE GÜÇLÜ METE EVLENİYOR MU?

gündeminin son zamanlarda en çok konuştuu çiftlerin başında gelen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Düvenci tarafından paylaşılan bir kare ise 'Evlilik teklifi mi geliyor?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

Daha önce Bülent Şakrak ile evlenen ve 2023 yılında ayrılarak, zor bir dönemden geçen Ceyda Düvenci, uzun süre sessizliğini korumuştu. Ancak kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmasıyla birlikte güzel oyuncu Düvenci hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de enerjisiyle konuşulmaya başlandı. Özellikle ikilinin tatil fotoğrafları ve duygusal kareleri binlerce beğeni aldı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

YÜZÜK DETAYI TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de birlikte aynı karede görüntülenen çift; 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Sabah uçağa atlayıp bir yerlere kaçacağız' sözleriyle yeniden dikkatleri üzerlerine çekmişti.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

Son olarak ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada paylaştığı tek taş yüzük detayı, evlilik sinyallerini de beraberinde getirdi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

GÜÇLÜ METE KİMDİR, KAÇ EVLİLİK YAPTI?

20 Mayıs 1971 yılında doğan Güçlü Mete tanınan bir radyo programcısı ve sunucudur. İstanbul'da dünyaya gelen Mete, Kabataş Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

1990'lı yıllarda radyoculuk kariyerine başlayan Güçlü Mete, farklı özel radyolarda programlar hazırlayarak adından söz ettirmiştir. Son zamanlarda KAFA Radyo'da yaptığı yayınlarla tanınan ünlü radyocu, daha önce ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile evlilik yapmıştır.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Yüzük detayı takipçilerin gözünden kaçmadı!

Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden bir kız çocukları bulunuyor. 19 yıllık evlilikleri sonrası, 2022 yılında Cündübeyoğlu'ndan ayrılan Güçlü Mete, son olarak oyuncu Ceyda Düvenci ile yaşadığı ilişki ile gündemdeki yerini koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzak Şehir dizisi bu kez izleyicileri fena kızdırdı! Rekor kıran diziye sosyal medyadan tepki yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beren Saat'in İngilizce şarkısı yayınlandı! Sosyal medya ikiye bölündü
ETİKETLER
#Magazin
#Ceyda Düvenci
#Evlilik İddiaları
#Güçlü Mete
#Tek Taş Yüzük
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.