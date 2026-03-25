Çılgın Bediş oyuncusu Sinan Bengier, apar topar ameliyata alındı!

Çılgın Bediş dizisinin sevilen oyuncusu apar topar ameliyata alındı. Şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilen Sinan Bengier, yaklaşık 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

Çılgın Bediş oyuncusu Sinan Bengier, apar topar ameliyata alındı!
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:40
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:40

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine yaklaşık 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

SİNAN BENGİER ŞİDDETLİ AĞRI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede karın aort damarında yırtılma tespit edilmesi üzerine yaklaşık 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. Şiddetli sol kasık ağrısı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 77 yaşındaki Bengier, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Bengier, burada yapılan tetkikler sonucunda karın aort damarında yırtılma şüphesiyle aynı hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne sevk edildi. Yapılan detaylı incelemede Bengier'in karın aort damarının yırtıldığı ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu belirlendi. Bu birikimin, ölümcül olabilecek kanamayı geçici olarak sınırladığı anlaşılınca hasta için acil kararı alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı.

OlayDetaylar
HastaSinan Bengier (Tiyatro ve sinema oyuncusu)
ŞikayetŞiddetli sol kasık ağrısı
Başvurduğu HastaneMarmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yaş77
İlk Değerlendirme BölümüGenel cerrahi
Sonraki Sevkedildiği BölümKalp ve damar cerrahisi
TeşhisKarın aort damarında yırtılma ve karın içinde hematom (kan birikimi)
Aciliyet NedeniHematoma bağlı ölümcül olabilecek kanamanın geçici olarak sınırlanması
Operasyon SüresiYaklaşık 6 saat
Yapılan İşlemYırtılan aort damarı ve kasık damarlarının suni damar kullanılarak onarılması
SonuçSağlığına kavuştu
Çılgın Bediş oyuncusu Sinan Bengier, apar topar ameliyata alındı!

SİNAN BENGİER 6 SAAT SÜREN OPERASYON GEÇİRDİ

Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi. "6 saat süren operasyonla anevrizma başarıyla onarıldı" Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bengier'in sol kasıkta şiddetli ağrı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini, yapılan tetkiklerde karın aort damarında yırtılma ve aktif kanama olduğunun tespit edildiğini anlattı. Dış merkezde yapılan kontrollerde fıtık düşünüldüğünü ve ameliyat planlandığının kendilerine iletildiğini aktaran Ak, "Bizim değerlendirmemizde, karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık." dedi. Ameliyatta iki farklı yaklaşım bulunduğunu dile getiren Ak, "Endovasküler ve açık cerrahi yöntemler mevcut. Aort rüptürlerinde öncelikli tercihimiz genellikle endovasküler yöntemlerdir. Ancak hastanın damar yapısı kapalı yönteme uygun olmadığından açık cerrahi tercih edildi ve yaklaşık 6 saat süren operasyonla anevrizma başarıyla onarıldı." diye konuştu. Yaklaşık 1 haftalık hastane yatış sürecinin ardından Bengier'in taburcu edildiğini belirten Ak, kontrollerinde de hastanın genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çılgın Bediş oyuncusu Sinan Bengier, apar topar ameliyata alındı!

"6'NCI GÜNÜ GÖREMEYEBİLİRSİN"

Ak, aort anevrizması rüptürü durumunda ölüm riskinin son derece yüksek olduğuna dikkati çekerek, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırmasının ve rüptür gelişmeden önce hekime başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. "Doktor, '3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi" Sinan Cengiz Bengier ise yaşadığı sorununun ciddiyetini ilk etapta fark edemediğini, ağrılarına rağmen oyunlarını sürdürdüğünü söyledi. Kasık bölgesindeki ağrının artması üzerine hastaneye başvurduğunu anlatan Bengier, kendisine fıtık olabileceğinin söylendiğini aktardı. Bir doktorun mutlaka cerrah tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirten Bengier, şöyle devam etti: "Yanımızda bir kadın doktor daha vardı. Hemen aynı hastaneden bir cerrahı arayıp 'Gelsin, birlikte değerlendirelim' dedi. O da beni Koray Hoca'ya yönlendirdi. Hastaneye geldiğimde durumun ciddiyetini öğrendim. Koray Bey raporları incelemişti ve durumun çok riskli olduğunu söyledi. Ben 'Yarın gelelim' dedim. Hani eve gidip pijama, terlik alalım diye düşündüm. Ancak doktor, 'Bu kapıdan çıkamayabilirsin' dedi. 'Nasıl yani' dedim. 'Buradan çıkıp asansöre binebilirsin ama inemeyebilirsin, eve gidersin ama geri gelemeyebilirsin, 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi. Fıtık şüphesiyle geldiğim hastanede kaldım. O gün hemen tetkikler başladı. Ertesi sabah ameliyata girdim. Sadece ameliyat öncesi odaya alındığımı hatırlıyorum. Sonrasında kendimi yoğun bakımda buldum. Şimdi iyiyim, ayaktayım çok şükür. Bir insanın hayat kurtarması belki nadir olur ama hocam benim hayatımı kurtardı. Bana adeta yeniden hayat verdi. Çok mutluyum." "57 yıldır hep ayaktayım. Biraz dinleneceğim" Yaklaşık 1 ay sonra yeniden çalışabileceği bilgisini aldığını belirten Bengier, "57 yıldır hep ayaktayım. Biraz dinleneceğim. Bu süreçte neler yapabileceğimi düşüneceğim. El becerim iyidir, belki oturarak bir şeyler üretirim. Belki de yine tiyatroya devam ederim, kısmet." ifadelerini kullandı.

Çılgın Bediş oyuncusu Sinan Bengier, apar topar ameliyata alındı!
