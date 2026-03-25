Erol Köse'nin düştüğü balkon görüntülendi! Tabure detayı dikkatlerden kaçmadı

Hayatını kaybeden Erol Köse'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken detaylar bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Erol Köse'nin düştüğü evinin balkonu görüntülendi. Erol Köse'nin balkonundaki tabure dikkatlerden kaçmadı.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:27
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:27

Ünlü 'nin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ölmeden önce bıraktığı not ile dikkat çeken Erol Köse'nin düştüğü balkon ise ilk kez paylaşıldı.

EROL KÖSE'NİN DÜŞTÜĞÜ BALKON GÖRÜNTÜLENDİ

Erol Köse'nin balkonunda bir sandalyenin üzerine konmuş tabure olduğu görüldü. Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada düştüğü balkonda görülen tabure detayı dikkat çekti.

Erol Köse'nin düştüğü balkon görüntülendi! Tabure detayı dikkatlerden kaçmadı

EROL KÖSE'NİN AVUKATINA GÖNDERDİĞİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse’nin ölmeden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydına ulaşıldı. Köse, avukatına gönderdiği kayıtta 'Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir Allah korusun size güvenim sonsuz Betül hanım saygılarımla." ifadeleri yer alıyor.

Erol Köse'nin düştüğü balkon görüntülendi! Tabure detayı dikkatlerden kaçmadı

EROL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Ünlü yapımcı Erol Köse 1965 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Yapımcı ve eski şarkıcı olan Erol Köse ilk olarak Komedi Dans Üçlüsü’nün bir üyesi olarak şov dünyasına girmişti. Sekiz yıllık kariyerinin ardından Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı.

Erol Köse'nin düştüğü balkon görüntülendi! Tabure detayı dikkatlerden kaçmadı

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Erol Köse'nin ALS hastalığını açıklamasının ardından ALS nedir? soruları sorulmaya başlandı. ALS, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (nöronlar) hasar görmesiyle oluşan, ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır.

