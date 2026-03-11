Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Tuğba Yılmaz, Alperen Sazlı ile evlendi

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Tuğba Yılmaz, meslektaşı Alperen Sazlı ile sade bir törenle evlendi. Sade bir törenle evlenen çift, haberi sosyal medyadan duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Tuğba Yılmaz, Alperen Sazlı ile evlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
09:24
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
09:24

'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Ünlü çift, evlendiklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

TUĞBA YILMAZ İLE ALPEREN SAZLI EVLENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, sade bir törenle evlendiklerini duyurdu. Çift, temmuz ayında yapacaklarını da belirtti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Tuğba Yılmaz, Alperen Sazlı ile evlendi

Temmuz ayında düğün yapacaklarını belirten oyuncu, "Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Düğünü temmuza erteledim. Haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Tuğba Yılmaz, Alperen Sazlı ile evlendi

TUĞBA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Yılmaz, 2 Mayıs 1994 İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/Oyunculuk bölümü 2016 mezunu. 2016-2018 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Ayrıca özel tiyatroda da çalıştı. 2019 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldi ve 2019 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da rol aldı. Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Tuğba Yılmaz, Alperen Sazlı ile evlendi
#evlilik
#düğün
#Tuğba Yılmaz
#Alperen Sazlı
#Çok Güzel Hareketler 2
#Magazin
