Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi bebek beklediklerini arkadaşlarına böyle duyurdu

24 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:35

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı bebek beklediklerini duyurdu. Yakın arkadaşlarına haber verdikleri anları paylaşan Sarı çifti, eğlenceli tepkileri derledikleri videoyu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu​ Safa Sarı geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından baba​ olacağını duyurmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan Safa Sarı sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuş ve ünlü isimlerden tebrik mesajı yağmıştı.

SAFA SARI VE EŞİNDEN ARKADAŞLARINA SÜRPRİZ

Safa Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baba olacağını "Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık ; bir çocuğumuz olacak. içimiz kıpır kıpır , kalbimiz sevgi dolu bir kaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz . Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor , maşallahlarınızı bekliyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Safa Sarı, eşiyle beraber arkadaşlarına anne baba olacağını açıkladığı anlara dair video paylaştı. Arkadaşlarının tepkilerini paylaşan Safa Sarı, videoda yer alan tüm yakın arkadaşlarına teşekkür etti.

SAFA SARI KİMDİR?

22 Haziran 1992 doğumlu Safa Sarı, aslen Ünyelidir. 2013 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başaran Safa Sarı, 2015 senesinde Bana Baba Dedi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.