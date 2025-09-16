'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Sosyal medyaya Kerro, Gazi ve Timo lakaplı şahısların sosyal medyada yayınladıkları Come to İstanbul adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

COME TO İSTANBUL KLİBİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların şarkı söyleyip klibinde rol aldıkları 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici mahiyette olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aynı platform üzerinde paylaşılan 'Darmaduman' adlı şarkı ve klibi de aynı suç teşkil ettiği öne sürülerek soruşturmaya dahil edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin zincirleme şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.