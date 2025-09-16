Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların 'Come to İstanbul' adlı klibinde uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
16:41
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
16:41

Sosyal medyaya Kerro, Gazi ve Timo lakaplı şahısların sosyal medyada yayınladıkları Come to adlı klibin madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlandı.

COME TO İSTANBUL KLİBİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların şarkı söyleyip klibinde rol aldıkları 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici mahiyette olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Soruşturma kapsamında aynı platform üzerinde paylaşılan 'Darmaduman' adlı şarkı ve klibi de aynı teşkil ettiği öne sürülerek soruşturmaya dahil edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin zincirleme şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

'Come to İstanbul' adlı klibe yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
ETİKETLER
#istanbul
#müzik
#uyuşturucu
#suç
#iddianame
#Klibi
#Magazin
