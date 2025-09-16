Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihara teşebbüs ettiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ufuk Özkan intihar iddialarını yalanlarken, yeni açıklama kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan geldi.

UMUT ÖZKAN ABİSİ UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞINI ANLATTI

Umut Özkan sosyal medya hesabından abisi Ufuk Özkan ile ilgili paylaşım yaptı ve "Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli" dedi.

SENARİST CÜNEYT İNAY UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan'ın son durumu merak edilirken; senarist Cüneyt İnay yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ile Geniş Aile projesinde birlikte çalışan İnay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

UFUK ÖZKAN'IN SON PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

52 yaşındaki Ufuk Özkan son sosyal medya paylaşımında, yapay zekayla çocukluk fotoğrafına sarıldığı pozu paylaşarak, "Bir varmış bir yokmuş" notunu düştü.