Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Geniş Aile dizisiyle popülerlik kazanan Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu hakkında konuşan kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan sevindiren haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 15:53

Oyuncu 'ın 'taki evinde intihara teşebbüs ettiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ufuk Özkan intihar iddialarını yalanlarken, yeni açıklama kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan geldi.

UMUT ÖZKAN ABİSİ UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞINI ANLATTI

Umut Özkan sosyal medya hesabından abisi Ufuk Özkan ile ilgili paylaşım yaptı ve "Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli" dedi.

Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

SENARİST CÜNEYT İNAY UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan'ın son durumu merak edilirken; senarist Cüneyt İnay yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ile Geniş Aile projesinde birlikte çalışan İnay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

UFUK ÖZKAN'IN SON PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

52 yaşındaki Ufuk Özkan son sosyal medya paylaşımında, yapay zekayla çocukluk fotoğrafına sarıldığı pozu paylaşarak, "Bir varmış bir yokmuş" notunu düştü.

Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatma Turgut Sertap Erener Saygı 1 gecesinde neden yoktu? Hande Yener detayı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı
ETİKETLER
#beşiktaş
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#ufuk özkan
#İntihara Teşebbüsü
#Karaciğer Nakli
#Cüneyt İnay
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.