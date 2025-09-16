Fatma Turgut Sertap Erener Saygı 1 gecesinde neden yoktu? Hande Yener detayı ortaya çıktı

Model grubunun vokalisti Fatma Turgut, katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bir dönem sıkı dost olan Sertap Erener'in Saygı 1 gecesine katılmayan Fatma Turgut, sebebini ilk kez açıkladı.

FATMA TURGUT, SERTAP ERENER SAYGI 1'E NEDEN KATILMADI?

Fatma Turgut, Sertap Erener Saygı 1'e katılmayı çok istediğini ancak sürecin istediğini gibi şekillenmediğini belirtti. Fatma Turgut geceye neden katılmadınız sorusuna "Anlatabildiğim kadarını anlatabilirim. Aslında proje için telefonu ilk çalan insanlardan biri benim. Sevgili Oğuzhan beni aradı. Biz uzun zamandır da görüşmüyorduk kendisiyle belki bu vesileyle bir araya geliriz dedik. Ben ne olur ne olmaz ‘Sen Yalnızlık Senfonisi’ni bana ayır’ demiştim. Sonrada olmadı" sözleriyle cevap verdi.

FATMA TURGUT, İSİM VERMEDEN HANDE YENER'E GÖNDERMEDE BULUNDU

Sertap Erener Saygı 1 gecesinde Fatma Turgut'un kendisinin okuması için ayırdığı şarkıyı ise Hande Yener söyledi. fatma Turgut isim vermeden istediği şarkıyı başka birinin okuduğunu röportajında ima etti.

MODEL GRUBU TEKRAR BİRLEŞECEK Mİ?

Bir dönemin sevilen müzik grubu Model, tekrar bir araya mı gelecek? Grubun solisti Fatma Turgut konuk olduğu programda, ekip üyelerinin tekrar bir araya gelme ihtimalinin sinyalini verdi.