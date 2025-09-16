Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı

Çifte Bela, Oyunbozan, Adanalı, Sihirli Annem, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

GÜL ONAT'IN SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Hastanede tedavisi süren Gül Onat, son sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı ve "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun hastane bahçesinde çektirdiği fotoğrafı yayınladı ve son sağlık durumundan bahsetti. Gül Onat'ın bir hayli zayıfladığı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

GÜL ONAT KAÇ YAŞINDA?

24 Kasım 1953 Ankara doğumlu Gül Onat, İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu İkinci Bahar adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka ile birlikte oynadı.

Oyuncu daha sonra Sihirli Annem dizisindeki rolüyle popüler oldu. Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileriyle ise popülerliğini devam ettirdi. Oyuncu peş peşe; Kaderimin Yazıldığı Gün, Hangimiz Sevmedik ve Sustalı Ceylan gibi yapımlarda rol aldı.