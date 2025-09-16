Menü Kapat
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Gül Onat, son sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Tedavi süreci devam eden Gül Onat; "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
12:17
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
12:17

Çifte Bela, Oyunbozan, Adanalı, Sihirli Annem, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol alan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

GÜL ONAT'IN SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Hastanede tedavisi süren Gül Onat, son durumuyla ilgili bilgi paylaştı ve "Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerine yer verdi.

Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı

Oyuncunun hastane bahçesinde çektirdiği fotoğrafı yayınladı ve son sağlık durumundan bahsetti. Gül Onat'ın bir hayli zayıfladığı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı

GÜL ONAT KAÇ YAŞINDA?

24 Kasım 1953 Ankara doğumlu Gül Onat, İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu İkinci Bahar adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka ile birlikte oynadı.

Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı

daha sonra Sihirli Annem dizisindeki rolüyle popüler oldu. Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileriyle ise popülerliğini devam ettirdi. Oyuncu peş peşe; Kaderimin Yazıldığı Gün, Hangimiz Sevmedik ve Sustalı Ceylan gibi yapımlarda rol aldı.

Gül Onat sevenlerinden dua istedi! Son görüntüsü ortaya çıktı
Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı
Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
ETİKETLER
#Sağlık
#oyuncu
#hastalık
#diziler
#pankreas kanseri
#Gül Onat
#Türk Oyuncuları
#Gül Onat
#Sihirli Annem
#Lale Devri
#Türkiye'de Televizyon
#Magazin
