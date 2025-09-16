Robert Redford hayatını kaybetti! Hollywood dünyasından bir yıldız daha kaydı

Butch Cassidy and the Sundance Kid ve Başkanın Bütün Adamları gibi sayısız filmde başrol oynayan Robert Redford hayatını kaybetti. Büyük perdedeki karizmasıyla tanınan, Oscar ödüllü yönetmenin ölüm nedeni ise henüz belli değil.

ROBERT REDFORDHAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Robert Redford’un ölümü, Utah eyaletinde Provo yakınlarındaki dağ evinde sabaha karşı gerçekleşti. Haberi, ünlü oyuncunun halkla ilişkiler şirketi Rogers & Cowan PMK’nın CEO’su Cindi Berger duyurdu. Berger, Redford’un uykusunda hayatını kaybettiğini, ancak ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadığını açıkladı.

ROBERT REDFORD KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Ağustos 1936 Kaliforniya doğumlu Robert Redford, Jr., Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu, direktör, yapımcı ve iş insanıdır. Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Redford, 1981 yılında yönetmenliğini yaptığı Ordinary People filmi ile En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'ne layık görülmüştür.