TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
24°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Robert Redford hayatını kaybetti! Hollywood dünyasından bir yıldız daha kaydı

Hollywood'un unutulmaz aktörlerinden, yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödüllü oyuncunun ölüm nedeni ise araştırılıyor.

Robert Redford hayatını kaybetti! Hollywood dünyasından bir yıldız daha kaydı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
16:20
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
16:20

Butch Cassidy and the Sundance Kid ve Başkanın Bütün Adamları gibi sayısız filmde başrol oynayan Robert Redford hayatını kaybetti. Büyük perdedeki karizmasıyla tanınan, ödüllü yönetmenin ölüm nedeni ise henüz belli değil.

ROBERT REDFORDHAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Robert Redford'un ölümü, Utah eyaletinde Provo yakınlarındaki dağ evinde sabaha karşı gerçekleşti. Haberi, ünlü oyuncunun halkla ilişkiler şirketi Rogers & Cowan PMK'nın CEO'su Cindi Berger duyurdu. Berger, Redford'un uykusunda hayatını kaybettiğini, ancak ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadığını açıkladı.

Robert Redford hayatını kaybetti! Hollywood dünyasından bir yıldız daha kaydı

ROBERT REDFORD KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Ağustos 1936 Kaliforniya doğumlu Robert Redford, Jr., Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu, direktör, yapımcı ve iş insanıdır. Sundance Film Festivali'nin kurucusu olan Redford, 1981 yılında yönetmenliğini yaptığı Ordinary People filmi ile En İyi Akademi Ödülü'ne layık görülmüştür.

Robert Redford hayatını kaybetti! Hollywood dünyasından bir yıldız daha kaydı
Kardeşi Umut Özkan ve senarist Cüneyt İnay'dan Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Fatma Turgut Sertap Erener Saygı 1 gecesinde neden yoktu? Hande Yener detayı ortaya çıktı
ETİKETLER
#hollywood
#yönetmen
#oscar
#Robert Redford
#Hayati Kaybetti
#Amerikalı Oyuncu
#Sundance Film Festivali
#Magazin
TGRT Haber
