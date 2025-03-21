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 | Dilek Ulusan

Cristiano Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Uzun yıllardır Georgina Rodriguez ile beraber olan Cristiano Ronaldo, ilk kez düğünü ile ilgili konuştu.

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Cristiano Ronaldo ne zaman evleneceğini açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:35

Zaman zaman nişanlandıkları haberleri çıkan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, konuyla ilgili daha önce hiç konuşmadı. 40 yaşındaki Potekizli futbolcu ile 31 yaşındaki Georgina Rodriguez 2016'dan beri ilişki yaşıyor. Cristiano Ronaldo ilk kez evlilik hakkında konuştu.

CRISTIANO RONALDO'NUN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix'teki reality şovu 'I Am Georgina' için verdiği röportajda Georgina Rodriguez, arkadaşlarının ne zaman evleneceği konusunda onunla nasıl dalga geçtiğini anlatmıştı.

Christiano Ronaldo, birkaç kez; "doğru zaman geldiğinde" ve hayatlarındaki her şey yerli yerine oturduğunda Georgina Rodriguez ile evleneceğini söyledi. Daily Mail'in haberine göre, Ronaldo, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" dedi.

Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in doğum günü paylaşımında; "Anne, sevgili, arkadaş, eşim... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Işığın bizi aydınlatıyor ve sevgin bizi etkiliyor" diye mesaj yazmıştı. Ronaldo, daha önce de Rodriguez'e 'eşim' şeklinde hitap etmişti. Aralık ayında, iki ödül kazandığı Dubai'deki 2024 Dünya Futbol Ödülleri'nde; "Bu kupayı kazanmak büyük bir zevk. En büyük oğlum burada, eşim Georgina burada" demişti.

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