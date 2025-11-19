Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Eski CHP'li İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partili Necati Koç AK Parti'ye geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye yeni katılan isimler duyuruldu.
CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı. Yıldırım ve Koç'un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.