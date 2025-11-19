Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Eski CHP'li İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partili Necati Koç AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'a ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Eski CHP'li İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partili Necati Koç AK Parti'ye geçti
AA
19.11.2025
19.11.2025
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye yeni katılan isimler duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Eski CHP'li İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partili Necati Koç AK Parti'ye geçti

CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AYRILAN İKİ İSİM AK PARTİ'YE KATILDILAR

CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı. Yıldırım ve Koç'un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

