Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı

CZN Burak, sosyal medyada yayılan Türk-İspanyol dostluğu akımına katıldı. 'İspanya'daki kardeşlerimize Türkiye'den selamlar' notuyla paylaştığı video ile dostluk mesajı veren CZN Burak’a binlerce yorum ve beğeni geldi. CZN Burak iki ülkenin bayrağını büyük tepsilerde sergiledi.

Türkiye ile İspanya arasında beklenmedik bir şekilde başlayan dostluk rüzgârı sosyal medyada da dikkat çekmeye devam ediyor. Öyle ki bu duruma tanınmış isimler de dahil oldu. Bu akıma katılan en dikkat çekici isimlerden biri ünlü şef ve sosyal medya fenomeni CZN Burak oldu.

CZN BURAK TÜRK-İSPANYOL DOSTLUĞU AKIMINA KATILDI

CZN Burak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda büyük ölçekte hazırladığı bir yemeğin üzerine Türk ve İspanyol bayraklarını tasvir etti. CZN Burak tel kadayıf gibi geleneksel bir tatlı malzemesini kullanarak sunum gerçekleştirdi. Takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaşan ünlü isme binlerce beğeni ve yorum geldi.

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı


KARDEŞLİK MESAJI VERDİ

CZN Burak, paylaşımında iki ülke halkına selam göndererek bağlılık ve kardeşlik mesajı verdi. Hem Türk hem de İspanyol kullanıcılar bu yaklaşımı takdirle karşıladı ve video çok sayıda paylaşıldı.

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı

İSPANYOL KULLANICILAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

CZN Burak’ın katılımının dışında sosyal medyada diğer dikkat çekici gelişmeler de yaşandı.
Türk ve İspanyol kullanıcılar, #EspañaTürkiye gibi etiketlerle birbirlerine selamlar gönderdi ve bayrak simgeleriyle paylaşımlar yaptı.

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı

Bazı İspanyol televizyon programları, Türk‑İspanyol dostluğunu esprili bir dille ekranlarına taşıdı. Kullanıcılar arasında “biz kardeşiz” gibi ifadelerle çok sayıda etkileşim oluştu. Bu sıcak ve eğlenceli etkileşim, sosyal medyanın sadece bilgi paylaşımı için değil, kültürler arası bağ kurma ve empati geliştirme aracı olarak ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi.

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı

BİR DOSTLUK AKIMI NASIL BAŞLADI?

Akımın fitili, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in uluslararası krizler karşısında savaş karşıtı duruşunu net şekilde açıklamasıyla ateşlendi. Sánchez’in, ABD ve bazı müttefiklerinin Orta Doğu politikalarına karşı duruşu Türkiye’de büyük takdir topladı. Türk sosyal medya kullanıcıları bu tavrı övgüyle karşıladı ve İspanya’ya yönelik pozitif paylaşımlar hızla arttı.

CZN Burak Türk İspanyol dostluğu akımına katıldı! Sosyal medyayı salladı

Paylaşımlar ilk başta ciddi ve siyasi bir tonda görünse de kısa sürede mizah, sevgi ifadeleri ve kültürel içeriklerle daha sıcak ve eğlenceli bir hal aldı. Türk ve İspanyol kullanıcılar, bayraklar, yemekler ve kültürel semboller üzerinden dostluk mesajları paylaştı.

