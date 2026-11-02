Danla Bilic’in estetik pişmanlığı: 30 milyon TL harcadı, keşke daire alsaydım dedi!

Estetik müdahaleler sonrasında istediği görünüme ulaşamayan Danla Bilic'in yaşadığı süreç bununla da sınırlı kalmadı. Dolgularını eritmek için operasyon geçiren ve sağlığına kavuşabilmek amacıyla toplamda 9 kez ameliyat olan fenomenin açıklamaları, estetik uygulamaların sonuçları ve beraberinde getirdiği zorlukları yeniden gündeme taşıdı.

DANLA BİLİC DOLGULARINI ERİTMEK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Danla Bilic, geçmişte yüzüne yaptırdığı dolgu uygulamalarından kurtulmak için de çeşitli tıbbi işlemlerden geçti. Dolgu eritme süreci, beklediği sonucu alamaması nedeniyle kolay bir süreç olmadı. Estetik müdahalelerin ardından yüzünün eski hâline dönmesini isteyen Bilic, bu süreçte birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldı.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN 9 KEZ AMELİYAT OLDU

Yaşadığı sağlık sorunları ve estetik operasyonların ardından ortaya çıkan problemler nedeniyle toplam 9 kez ameliyat olan Danla Bilic, bu süreçte sağlığına kavuşmayı önceliği hâline getirdi. Geçirdiği operasyonlar ve dolgu temizletme işlemleri, estetik uygulamaların her zaman beklenen sonucu vermeyebileceğini bir kez daha gündeme getirdi.

30 MİLYON TL'LİK HARCAMASINA PİŞMAN OLDU

Yüzü ve bedeni için yaptığı harcamaların toplamının 30 milyon TL'yi bulduğunu belirten Bilic, bugün geriye dönüp baktığında farklı bir yatırım yapmayı tercih edeceğini ifade etti. Suadiye'den bir daire daha almayı tercih edeceğini söyleyen fenomenin sözleri, sosyal medyada da dikkat çekti.

BİR HAFTA ÖNCE HASTANELİK OLDU

Danla Bilic, tüp mide ameliyatının ardından geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. Yaptırdığı işlemler nedeniyle yıllar içinde sağlık sorunları yaşayan ve 9. kez ameliyat masasına yatan Bilic'in tedavisi evinde sürüyor. Ünlü fenomen, bir hafta önce akşam aniden rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istemişti.

Fenomen, yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı: "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti. Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim."

"VÜCUDA ENJEKTE EDİLMEMESİ GEREKEN BİR MADDEYMİŞ"

Geçirdiği operasyonların ardından dolgu maddesiyle ilgili ciddi uyarılarda bulunan Bilic, "Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." ifadelerini kullanmıştı.

RAHATSIZLANINCA SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Son günlerde sosyal medya hesabından günlük hayatına dair paylaşımlar yapan Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ameliyat sürecinin ardından sevenlerini endişelendiren Bilic, rahatsızlığının nasıl başladığını da anlattı. Vücudunda enfeksiyon geliştiğini belirten ünlü isim, yaşadıklarını şu sözlerle açıkladı: "Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım."

