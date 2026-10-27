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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:19

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

Kalça dolgusu nedeniyle dokuz kez ameliyat geçiren Danla Bilic, iyileştiğini açıklamasından yalnızca bir gün sonra yaşadığı sağlık sorunuyla takipçilerini endişelendirdi. Evindeki güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği görülen ünlü fenomen, yaşananların ardından yeni bir video yayımlayarak o gece neler olduğunu anlattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:19

Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, son ameliyatının ardından iyiye gittiğini söylemişti. Ancak sol bacağının aniden kilitlendiğini ve şiddetli ağrı yaşadığını açıklayan Bilic'in yeniden sağlık ekiplerinden yardım almak zorunda kalması, takipçilerini bir kez daha harekete geçirdi. Ünlü fenomen, yaşadığı korku dolu anları anlatırken kendine özgü esprili üslubunu da korudu.

KALÇA DOLGUSU NEDENİYLE DOKUZUNCU KEZ AMELİYAT OLMUŞTU

YouTube'da yayımladığı makyaj videolarıyla tanınan , son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusunun bacaklarına, sırtına ve kaburga bölgesine kadar yayıldığını anlatan fenomen, tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

16 Eylül'de sekizinci ameliyatını olan Bilic, ekim ayının başında ise yaklaşık altı saat süren dokuzuncu operasyonunu geçirdi. Tedavi sürecinde bir süre hastanede karantinada kaldığı belirtilen fenomen, yaşadığı zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşmayı umuyordu.

Son ameliyatının üzerinden yaklaşık üç hafta geçtiğini söyleyen Bilic, geçtiğimiz günlerde muhabirlere durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından da 'iyileştim' paylaşımı yapan ünlü isim, takipçilerine rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak bu sevindirici gelişmenin ardından yaşananlar, endişelerin yeniden artmasına neden oldu.

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

EVİNDEKİ GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Danla Bilic'in 26 Ekim tarihli ev kamerası görüntülerini Instagram hesabından paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde salonda sağlık görevlilerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan fenomene müdahale edildiği görüldü.

Paylaşımına 'İyileştim dediğim story'nin üstünden sadece 1 gün geçtiydi' notunu ekleyen Bilic, takipçilerinin kendisi için endişelenmesine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin sağlık durumunu merak ederken bazıları da yaşadığı sürecin ardından kendisini yeniden bu durumda görmenin üzücü olduğunu dile getirdi.

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

Görüntülerin yayılmasının ardından Bilic, sessiz kalmayarak yeni bir video çekti. Hem kendisi için endişelenenlere bilgi vermek hem de olayın nasıl geliştiğini anlatmak isteyen fenomen, yaşadığı ağrının beklenmedik bir anda başladığını söyledi.

"KORKUNÇ BİR ACI" YAŞADIĞINI ANLATTI

Sol bacağının aniden kilitlendiğini ve hareket etmekte zorlandığını belirten Danla Bilic, yaşadığı ağrının oldukça şiddetli olduğunu ifade etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iğne ve serum uygulandığını belirten fenomen, kısa sürede rahatladığını söyledi.

Bilic, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Korkunç bir acı falan. Sonra iğne serum hemen, 10-15 dakikada yumuşacık oldu, yarın ultrason bakılacak'

Yaşadığı rahatsızlığın ardından ultrason kontrolünden geçeceğini belirten Bilic'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Bacağında meydana gelen ani kilitlenmenin nedeninin ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

TAKİPÇİLERİNE ESPRİLİ SÖZLERLE SESLENDİ

Sağlık sorunlarının yeniden gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Danla Bilic, bir gün önce iyileştiğini duyurup ertesi gün böyle bir olay yaşamasının kendisi açısından da şaşırtıcı olduğunu ima etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip paylaşabilecek durumda olmasını esprili bir dille anlatan fenomen, sosyal medyadaki takipçilerine de seslendi.

Kendisini destekleyenlere 'Siz niye beni bu kadar seviyorsunuz? Manyak mısınız siz?' diye soran Bilic, kendisine kızan takipçilerinden de öfkelerini bir süreliğine ertelemelerini istedi. Ünlü fenomen, yaşadıklarını anlatırken 'Valla başkası olsa iki sezon Netflix dizisi çekerdi, ben size diyeyim' sözlerini kullandı.

Gece evinde rahatsızlanan Danla Bilic'e sağlık ekipleri yetişti! 9 kez ameliyat olmuştu

GÖZLER ULTRASON KONTROLÜNDEN ÇIKACAK SONUÇTA

Danla Bilic'in son paylaşımı, uzun süredir devam eden tedavi sürecini yeniden gündeme taşıdı. Kalça dolgusu nedeniyle tekrarlayan operasyonlar geçiren fenomenin, sol bacağında yaşadığı ani ağrı ve kilitlenmenin nedeninin belirlenmesi için ultrason kontrolü yapılacağı belirtildi.

Takipçileri, Bilic'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamasını beklerken yaşanan olay, iyileşme sürecinde ortaya çıkan belirtilerin değerlendirilmesinin önemini de hatırlattı. Fenomenin kontrol sonuçları ve sağlık durumuyla ilgili paylaşacağı yeni bilgiler merakla bekleniyor.

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#danla bilic
#Kalça Dolgusu
#Aquafilling
#Ultrason
#Sol Bacak
#Magazin
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