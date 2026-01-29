Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, "Bu bir ihbar yazısıdır" diyerek 5 yıldır yaşadığı rezidansta yangın alarmının olmadığını iddia ederek sitem etti. Ev sahibi ile mahkemelik olan Defne Samyeli, tek tek yaşadıklarını anlattı.

29.01.2026
29.01.2026
14:46

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kiracı olarak oturduğu rezidansın yönetimine tepki gösterdi. Samyeli, "ihbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor" diyerek sitemde bulundu.

DEFNE SAMYELİ, BİNA YÖNETİMİNE SAVAŞ AÇTI

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Defne Samyeli, "İhbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. adlı rezidans binasında kiracı olarak oturuyorum. Bu beşinci senem oldu; ben geldiğimden beri BU BİNADA YANGIN ALARMI ÇALIŞMIYOR!" dedi.

Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''

Yaşadığı olayla ilgili paylaşım yapan Samyeli, "Bu yazıyı şimdi yazmamın nedeniyse şu.. Yılbaşından az önce ekte göreceğiniz yazıyla bize bir yangın tatbikatı yapacakları bilgisini verdiler. Sevindim doğrusu. Evde o gün usta çalışıyordu (her gün bir tamirat var patlayan borulardan bu arada); dedik ki madem saat 15:00’de tatbikat var. Herkes hazırlıklı evde. Saat oldu 15:30, alarm yok, ses yok seda yok. Resepsiyonu aradım. “Ne oldu bizim tatbikat?” diye sordum. Tedirgin bir sesle “Defne Hanım şu an yapılıyor” dediler. “Ne yapılıyor?” dedim. Asansörler durdurulmuş. “Dairesinden inen var mı?” diye sordum. “Yok.” Devam ettim, “Peki ya alarm?”. Cevap, “ Çalışmıyor”. !!!!! Üzerinden bir ay geçti. Bu bir ayda neler eksikmiş, hangi hızda nasıl telafi ediliyor? Açıklama bekliyorum, sadece kendimin değil burada oturan herkesin can güvenliğini önemseyen birisi olarak. Bir muhatap yok. Kendisin ‘bina yöneticisi’ diye tanımlayan muhasebe görevlisi bana telefonda kaba bir üslupla “Hepinize ayrıntılı e-mail gönderilecek bu konuda” dedi. Öyle bir bilgilendirme metni bugüne kadar gelmedi. Tek bir email gelmiş konuyla ilgili. O da tatbikat günü. “Yangın tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı” diye… Güler misiniz, ağlar mısınız???" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''

Bu binada, 1000 kişi yaşıyor. Küçük çocuklar, aileler, hayvanlar var. Ben, telefon numarasını bildiğim tanıdıklarıma teker teker telefon ettim o gece, bekleştiğimiz resepsiyondan. Sonra birkaç görevlinin üstün çabası ve itfaiyenin gelmesi ile yangın söndürüldü. Alarmın neden çalışmadığı ile ilgili o gece, ve onu takip eden aylar boyunca ısrarlı şekilde konunun takipçisi oldum. Binada maaşlı çalışan teknik servis elemanlarından öğrendiğim kadarıyla, yönetim tarafından binada yaşayanlara bu konuda bilgi vermemeleri, ve hatta bizimle pek muhatap olmamaları telkin edilmiş. Bina yönetimi demişken, bu binanın bir yöneticisi de yok. Çünkü yönetici olarak gelen, en fazla bir ay dayanıyor. Diğer komşularımla bina sorunları üzerine ne zaman konuşsak bu konuyu gündeme getirmeme rağmen -binanın genel sorunlarını geçtim- YANGIN ALARMININ ÇALIŞMAMASI konusunda- genel bir vurdumduymazlık söz konusu. Buna da inanamıyorum, vurgulamak isterim. Klasik ülkem tablosu. Ama konu can güvenliği konusu. Bunu şimdi ciddiye almazsak, ne zaman alacağız?" dedi.

Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''

DEFNE SAMYELİ EV SAHİBİ İLE MAHKEMELİK OLDU

Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, oturduğu rezidansın aidatını ödemediği gerekçesiyle yönetimle mahkemelik oldu. Samyeli’nin yaklaşık 100 bin TL’lik borcunu ödemediğini iddia eden site yönetimi, İstanbul 4’üncü İcra Müdürlüğü’ne başvurarak ünlü isim hakkında icra takibi başlattı.

Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''
