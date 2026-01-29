Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Nicki Minaj'dan Donald Trump'a bir kez daha destek: Bir numaralı hayranıyım

Her fırsatta Donald Trump'ı desteklediğini belirten rapçi Nicki Minaj son olarak ise dün Washington'da düzenlenen 'Trump Hesabı Zirvesi'ne katıldı. Minaj, "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek" sözleriyle ABD başkanını güldürdü.

Nicki Minaj'dan Donald Trump'a bir kez daha destek: Bir numaralı hayranıyım
29.01.2026
29.01.2026
Rapçi Nicki Minaj, daha önce açıkladığı ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini bir kez daha vurguladı. 43 yaşındaki Nicki Minaj, dün Washington'da düzenlenen 'Trump Hesabı Zirvesi'ne katıldı. Konuşma yapan ünlü isim hem salondakilerini hem de Donald Trump'ı güldürdü.

NICKI MINAJ, DONALD TRUMP'A BİR KEZ DAHA DESTEĞİNİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Nicki Minaj, daha önce desteğini açıkladığı ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha destek verdi. 43 yaşındaki rapçi, dün Washington'da düzenlenen 'Trump Hesabı Zirvesi'ne katıldı.

Nicki Minaj'dan Donald Trump'a bir kez daha destek: Bir numaralı hayranıyım

Nicki Minaj, zirvedeki konuşmasında, Donald Trump'ı, ABD doğumlu bebekler için yatırım hesaplarının başlatılması nedeniyle övgüler yağdırdı. Nicki Minaj'ın; "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek" sözlerini Donald Trump'ı da gülümsetti.

Nicki Minaj'dan Donald Trump'a bir kez daha destek: Bir numaralı hayranıyım

Minaj, "Nefret veya insanların söyledikleri şey beni hiç etkilemiyor. Aksine, onu daha çok desteklemem için beni motive ediyor. Hepimizi onu daha çok desteklemeye motive edecek. Onun zorbalığa maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Arkasında büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor. Amin" diye sözlerini bitirdi.

Nicki Minaj'dan Donald Trump'a bir kez daha destek: Bir numaralı hayranıyım

NICKI MINAJ İLE DONALD TRUMP EL ELE POZ VERDİ

Nicki Minaj ile Donald Trump, toplantıda el ele poz verdi. Trump'ın eline yapılan yakın çekimde, elinin morarmış olduğu fark edildi.

