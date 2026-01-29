Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi

Arka Sokaklar, Serseri, Tatlı Hayat ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerde rol alan Gamze Özçelik, 2008 yılında Uğur Pekta ile evlendi ve çiftin Murathan adında oğulları dünyaya geldi. 2011 yılında boşanan çiftten Gamze Özçelik, 2024 yılında Reshad Strik ile evlendi. Oğlunu gözlerden uzak büyüten Gamze Özçelik'ten bir ilk geldi.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN BİR İLK! OĞLUNU İLK KEZ PAYLAŞTI

16 yaşındaki oğlunu paylaşan Gamze Özçelik, “Önce duam, sonra şükrüm. İyi doğdun.. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yaratıklarının şerrinden korusun. Bizlere seninle her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum. Annen ..” notunu düştü.

GAMZE ÖZÇELİK, OĞLU PAYLAŞMAMAKLA ISRAR ETTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın daha önce yaptığı paylaşımda oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Ancak Gamze Özçelik yaptığı paylaşımda oğluna yer vermemişti.

GAMZE ÖZÇELİK'İN OĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. Çiftin evliliği 4 yıl sürdü ve Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik 2012 yılında boşandı. Çiftin 2010 yılında Murathan isimli oğulları dünyaya geldi.