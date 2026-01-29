Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi

Oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, yıllar sonra oğlunu paylaştı. Uğur Pektaş ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Murathan Pektaş'ı paylaşan Gamze Özçelik'e yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:40

Arka Sokaklar, Serseri, Tatlı Hayat ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerde rol alan Gamze Özçelik, 2008 yılında Uğur Pekta ile evlendi ve çiftin Murathan adında oğulları dünyaya geldi. 2011 yılında boşanan çiftten Gamze Özçelik, 2024 yılında Reshad Strik ile evlendi. Oğlunu gözlerden uzak büyüten Gamze Özçelik'ten bir ilk geldi.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN BİR İLK! OĞLUNU İLK KEZ PAYLAŞTI

16 yaşındaki oğlunu paylaşan Gamze Özçelik, “Önce duam, sonra şükrüm. İyi doğdun.. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yaratıklarının şerrinden korusun. Bizlere seninle her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum. Annen ..” notunu düştü.

Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi

GAMZE ÖZÇELİK, OĞLU PAYLAŞMAMAKLA ISRAR ETTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın daha önce yaptığı paylaşımda oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Ancak Gamze Özçelik yaptığı paylaşımda oğluna yer vermemişti.

Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi

GAMZE ÖZÇELİK'İN OĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. Çiftin evliliği 4 yıl sürdü ve Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik 2012 yılında boşandı. Çiftin 2010 yılında Murathan isimli oğulları dünyaya geldi.

Gamze Özçelik yıllar sonra ilk kez oğlunu paylaştı! Uğur Pektaş'tan olan oğlunu gizledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.