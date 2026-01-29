Menü Kapat
11°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"

Son olarak 2022 yılında Uysallar dizisinde rol alan Songül Öden kızını kucağına aldıktan sonra ekranlara ara verdi. Konuk olduğu programda itiraflarıyla dikkat çeken Öden, annesinin çocuklarını tek başına büyüttüğünü belirtti. Çok güçlü bir annesi olduğunu belirten 46 yaşındaki Songül Öden "Oyunculuk seçmeme annem için başta hayal kırıklığıydı" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:33

Ekşi Elmalar, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Uysallar ve Gümüş gibi dizilerde rol alan Songül Öden kızını 2024 yılında kucağına aldı. Uzun süredir ekranda uzak olan Songül Öden katıldığı programda Empati programında dikkat çekti. Çocukluğu ve ailesi hakkında itiraflarda bulunan Songül Öden, "Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum." dedi.

SONGÜL ÖDEN: ANNEMİ KENDİMDEN DAHA BAŞARILI BULUYORUM

Çocukluk yıllarının Ankara'da geçtiğini ve bir ağabeyi, iki ablası, bir kız kardeşi olduğunu söyleyen Songül Öden, babasız bir evde büyüdüğünü belirterek, “Güçlü bir kadın oldum bence bu sayede. Kendime, yapabileceklerime inanmayı ilke edindim. Güçten kast ettiğim bu. Kızım doğduktan sonra annemi daha iyi anladım. Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum." dedi.

Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"

Öden, sözlerine “Annem çok geleneksel bir kadın. Gerçeğin konuşulduğu, kimsenin birbirini pohpohlamadığı babasız bir evde geçti çocukluğum. Annem sert bir kadındı, onun kızı olmak kolay değildi. Ama bir kere daha dünyaya gelsem yine annemi seçerdim.” diyerek devam etti.

Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"

"OYUNCULUK ANNEM İÇİN BAŞTA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Çocukken akıllı ve uslu olduğu için annesinin avukat olmasını istediğini anlatan Öden, “Oyuncu olmam annem için başta büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu fikre alışması da zor oldu” itirafında bulundu. Diyarbakırlı olan ve Ankara’da büyüyen Songül Öden, küçük yaşlarda annesinin kendisini banka tiyatrolarına götürdüğünü söyledi ve “Oyuncu olma arzum da o yıllarda başlamıştı” diye konuştu. "Umutsuz Ev Kadınları’nda oynarken annemden çok ilham aldım" diyen ve annesinin çok neşeli bir kadın olduğunu söyleyen Öden, “Ablalarım benim kahramanım. Ağabeyimle de aramızda çok yaş farkı var. Baba yarım gibidir” ifadelerini kullandı.

Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"
#Magazin
