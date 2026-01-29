Songül Öden itiraflarını sıraladı! "Annem için başta hayal kırıklığıydı"

Ekşi Elmalar, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Uysallar ve Gümüş gibi dizilerde rol alan Songül Öden kızını 2024 yılında kucağına aldı. Uzun süredir ekranda uzak olan Songül Öden katıldığı programda Empati programında dikkat çekti. Çocukluğu ve ailesi hakkında itiraflarda bulunan Songül Öden, "Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum." dedi.

SONGÜL ÖDEN: ANNEMİ KENDİMDEN DAHA BAŞARILI BULUYORUM

Çocukluk yıllarının Ankara'da geçtiğini ve bir ağabeyi, iki ablası, bir kız kardeşi olduğunu söyleyen Songül Öden, babasız bir evde büyüdüğünü belirterek, “Güçlü bir kadın oldum bence bu sayede. Kendime, yapabileceklerime inanmayı ilke edindim. Güçten kast ettiğim bu. Kızım doğduktan sonra annemi daha iyi anladım. Çok güzel bir kariyer yaptım ama annemi kendimden daha başarılı buluyorum." dedi.

Öden, sözlerine “Annem çok geleneksel bir kadın. Gerçeğin konuşulduğu, kimsenin birbirini pohpohlamadığı babasız bir evde geçti çocukluğum. Annem sert bir kadındı, onun kızı olmak kolay değildi. Ama bir kere daha dünyaya gelsem yine annemi seçerdim.” diyerek devam etti.

"OYUNCULUK ANNEM İÇİN BAŞTA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Çocukken akıllı ve uslu olduğu için annesinin avukat olmasını istediğini anlatan Öden, “Oyuncu olmam annem için başta büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu fikre alışması da zor oldu” itirafında bulundu. Diyarbakırlı olan ve Ankara’da büyüyen Songül Öden, küçük yaşlarda annesinin kendisini banka tiyatrolarına götürdüğünü söyledi ve “Oyuncu olma arzum da o yıllarda başlamıştı” diye konuştu. "Umutsuz Ev Kadınları’nda oynarken annemden çok ilham aldım" diyen ve annesinin çok neşeli bir kadın olduğunu söyleyen Öden, “Ablalarım benim kahramanım. Ağabeyimle de aramızda çok yaş farkı var. Baba yarım gibidir” ifadelerini kullandı.