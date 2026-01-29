Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma

Sosyal medyada 160 milyon takipçi ile rekora imza atan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame), markasını ve ticaret faaliyetlerini yöneten şirketini 975 milyon dolarlık bir anlaşma ile sattı. "Sessiz komedyen olarak bilinen Khaby Lame, videolarında hiç konuşmamasıyla biliniyor.

Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma
TikTok'ta 160 milyon takipçiyle en fazla takip edilen isim olan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame)'den dev bütçeli anlaşma geldi. Anlaşma, "sessiz komedyen" Lame'in yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor.

SESSİZ KOMEDYEN KHABY LAME'DEN REKOR ANLAŞMA

Forbes'un haberine göre, sessiz komedi videolarıyla tanınan 25 yaşındaki içerik üreticisi Khaby Lame, faaliyetlerini yöneten şirketinin bir kısmını Hong Kong merkezli halka açık bir holdinge sattı. 160 milyon takipçisiyle TikTok'ta en fazla takip edilen isim olan Lame, yeni yapıda kontrol hissedar olmayı sürdürecek.

Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma

Anlaşma kapsamında Lame, çok dilli ve farklı zaman dilimlerine yönelik e-ticaret içerikleri oluşturulmasına izin verdi. Bu izin, Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor. Rich Sparkle, yeni işbirlikleriyle Lame'in etkisini büyütmeyi planlıyor.

Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma

KHABY LAME'NİN TİKTOK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada yer alan sosyal medya fenomeninin 2025'te TikTok'tan kazancının 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Lame görüntülemeden elde ettiği gelirlerin yanı sıra birçok marka ile yaptığı işbirliğiyle de yüksek gelir sağlıyor. Rich Sparkle'ın 36 ay boyunca Lame'in markası üzerinde elde edeceği haklar sebebiyle, anlaşmanın Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi"ne dönüştürdüğü ifade ediliyor.

Kimse bir kere bile sesini dahi duymadı! Fenomen Khaby Lame'den 975 milyon dolarlık anlaşma
