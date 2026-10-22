İddiaya göre, Şahin'in evinde yaşanan olay, Derin Talu'nun telefonuna gelen bir mesajın ardından başladı. Mesaj nedeniyle çıkan tartışmada eski sevgilisinin kendisini "Beni aldatırsan seni öldürürüm" sözleriyle tehdit ettiğini ve darbettiğini öne süren Talu, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu. Yargılama sürecinin ardından mahkemenin verdiği karar belli oldu.,

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HABERİN ÖZETİ Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu "Seni öldürürüm" diye tehdit etmişti! Emircan Şahin'in cezası belli oldu Derin Talu'nun eski sevgilisi Emircan Şahin tarafından tehdit ve darp edildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Derin Talu, eski sevgilisi Emircan Şahin'in kendisini "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini ve darp ettiğini iddia etti. Talu, hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu. Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme, Emircan Şahin'i hakaret ve tehdit suçlarından beraat ettirerek, basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

DERİN TALU'YU "SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 2024 yılında iş insanı Emircan Şahin ile yaşadığı ilişki sırasında şiddete maruz kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Şahin'in evinde bulunan Talu'nun telefonuna gelen bir mesaj, çift arasında tartışmaya yol açtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin'in Talu'ya hakaret ettiği ve "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu ileri sürüldü. Olayın ardından hastaneye giden Talu, darp raporu alarak eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Söz konusu rapor ve diğer belgeler de dava dosyasına sunuldu.

EMİRCAN ŞAHİN HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Şikâyetin ardından Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açıldı. Şahin için üç suç kapsamında toplamda 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emircan Şahin ve Derin Talu'nun yanı sıra tarafların avukatları da katıldı. Duruşmada tarafların savunmaları dinlendi ve dosyadaki deliller değerlendirildi.

MAHKEMENİN KARARI BELLİ OLDU

Yargılama sonunda mahkeme, Emircan Şahin hakkında kararını açıkladı. Şahin, hakaret ve tehdit suçlarından beraat etti. Basit yaralama suçundan ise 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Derin Talu'nun şikâyetiyle başlayan ve kamuoyunun gündemine gelen davada açıklanan karar, yargılama sürecinin sonucunu ortaya koydu. Şahin hakkındaki tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat kararı verilirken yaralama suçuna ilişkin para cezası hükme bağlandı.