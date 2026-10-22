Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu "Seni öldürürüm" diye tehdit etmişti! Emircan Şahin'in cezası belli oldu

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İstanbul
İddiaya göre, Şahin'in evinde yaşanan olay, Derin Talu'nun telefonuna gelen bir mesajın ardından başladı. Mesaj nedeniyle çıkan tartışmada eski sevgilisinin kendisini "Beni aldatırsan seni öldürürüm" sözleriyle tehdit ettiğini ve darbettiğini öne süren Talu, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu. Yargılama sürecinin ardından mahkemenin verdiği karar belli oldu.,
Mimar Eren Talu ile oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 2024 yılında iş insanı Emircan Şahin ile yaşadığı ilişki sırasında şiddete maruz kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Şahin'in evinde bulunan Talu'nun telefonuna gelen bir mesaj, çift arasında tartışmaya yol açtı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin'in Talu'ya hakaret ettiği ve "Beni aldatırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu ileri sürüldü. Olayın ardından hastaneye giden Talu, darp raporu alarak eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Söz konusu rapor ve diğer belgeler de dava dosyasına sunuldu.
Şikâyetin ardından Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açıldı. Şahin için üç suç kapsamında toplamda 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emircan Şahin ve Derin Talu'nun yanı sıra tarafların avukatları da katıldı. Duruşmada tarafların savunmaları dinlendi ve dosyadaki deliller değerlendirildi.
Yargılama sonunda mahkeme, Emircan Şahin hakkında kararını açıkladı. Şahin, hakaret ve tehdit suçlarından beraat etti. Basit yaralama suçundan ise 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Derin Talu'nun şikâyetiyle başlayan ve kamuoyunun gündemine gelen davada açıklanan karar, yargılama sürecinin sonucunu ortaya koydu. Şahin hakkındaki tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat kararı verilirken yaralama suçuna ilişkin para cezası hükme bağlandı.