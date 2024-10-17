Demet Akalın kızına olanları duydu, apar topar yurt dışından döndü!

17 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:06

Şarkıcı Demet Akalın, yurt dışında olduğu esnada kızından aldığı haberle apar topar Türkiye'ye geldi. İki el bileği birden kırılan Hira Kurt, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından kızı Hira'nın son sağlık durumuyla ilgili konuşan Demet Akalın, "Kurban kesmedik onun yerine park yaptırıyorum" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın​, yakın arkadaşlarıyla beraber yurt dışına tatile gitti. Kızından aldığı telefonla neye uğradığını şaşıran Demet Akalın, ilk uçakla Türkiye​'ye döndü.

DEMET AKALIN, KIZINA OLANLARI DUYUNCA İLK UÇAKLA DÖNDÜ

Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızı Hira, iki el bileğini kırdı. Parist’te olan Demet Akalın ise apar topar Türkiye’ye döndü. Kızının geçirdiği kaza sonrası kurban kestiği haberlerini yalanlayan Demet Akalın, park yaptırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın kızı Hira'nın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kızının okula başladığını belirten Demet Akalın, "2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler iyiyiz alçıda kollarımız okula gidiyoruz kurban kesmedik onun yerine park yaptırıyorum işte onun adına.. Rabbim tüm çocukları korusun..." dedi.