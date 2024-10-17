Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman estetik iddialarına çocukluk fotoğrafıyla cevap verdi! Demet Akalın'dan yorum gecikmedi

17 Ekim 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:15

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil edece Ayliz Duman, estetik iddialarına ise paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla cevap verdi. Ayliz Duman'a bir yorum da şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Miss Universe Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Ayliz Duman olurken, ikinci İlayda Anık ve üçüncü Sude Alkan oldu. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören Ayliz Duman estetik​ yaptırdığı iddia edilirken, genç güzel, çocukluk fotoğraflarını paylaşıp iddialara cevap verdi.

KAİNAT GÜZELİ AYLİZ DUMAN'DAN ESTETİK İDDİALARINA CEVAP

Katıldığı programda estetik yaptırdığı iddialarına cevap veren Ayliz Duman, “Bana estetik güzeli yazıyorlar. 18’inde dudak dolgusu yaptırmıştım. Başka hiçbir yerimde estetik yok. Kötü yorum yazanların çoğu ne yazık ki kadınlar. Ama bu mobing’i umursamıyorum.” diyerek iddiaları cevapladı.

Ülkemizi ‘Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil edecek olan Ayliz Duman, estetik iddialarına sosyal medya hesabından da cevap verdi. Çocukluk fotoğraflarını paylaşan Ayliz Duman, böylece çıkan haberlerin önüne geçmiş oldu.

DEMET AKALIN'DAN AYLİZ DUMAN'A CEVAP

Demet Akalın da sosyal medya hesabından Ayliz Duman'ın birinciliği hakkında açıklama yaptı. "İlk defa gerçekten güzle bir kız seçildi" diyen Demet Akalın yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.